Sénégal: Ziguinchor - Les principaux états-majors lancent leur campagne pour les législatives

Ces deux coalitions qui sont en course pour rafler les deux députés du département ont initié des caravanes et des visites de proximité au premier jour de la campagne électorale.

"Nous sommes plus de 15 formations politiques et une dizaine de mouvements de soutien favorables à notre coalition (... ). Nous avons confiance et sérénité pour aborder cette campagne électorale", a dit Dr Ibrahima Mendy président de la commission communication et thématiques du comité électoral BBY à Ziguinchor.

"Nous sommes prêts. Nous avons mis une équipe dynamique en place pour battre le rappel des troupes dans les six communes du département. Notre coalition a investi neuf personnes sur les listes nationale et départementale", a expliqué Seydou Sané président de la coordination électorale dans le département de Ziguinchor.

