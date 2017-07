Sénégal: La Plateforme de veille des femmes veillera à la crédibilité des législatives (présidente)

Kaolack — La Plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité prévoit de former et de déployer sur toute l'étendue du pays des observatrices pour contribuer à veiller à la crédibilité des élections législatives du 30 juillet a annoncé, dimanche, sa présidente d'honneur, Bineta Diop.

"Nous allons former et déployer dans chaque bureau de vote des observatrices qui vont veiller à la crédibilité de ces élections. Elles seront formées et outillées à faire ce travail dans les bureaux de vote", a-t-elle déclaré.

S'adressant à des journalistes en marge d'un symposium sur des "élections apaisées" organisé dans la capitale du Saloum, Mme Diop, a notamment insisté sur le rôle important que les femmes jouent dans la préservation de la paix.

"Les femmes sénégalaises s'étaient déjà mobilisées en 2012 et 2014 à l'occasion des élections présidentielles et locales pour la paix. C'est pourquoi avons-nous décidé de les accompagner dans cette initiative dédiée à des élections apaisées", a-t-elle indiqué.

L'envoyée spéciale de la Commission de l'Union africaine (UA) pour la paix a, en outre, souligné l'importance pour les femmes de sensibiliser les jeunes à ne pas descendre dans les rues ou à s'adonner à la violence.

"Le Sénégal est un laboratoire démocratique. Un modèle qu'il faut préserver. Les acteurs politiques devraient faire preuve de retenu en favorisant des discours ayant trait à leurs programmes de gouvernance", a-t-elle rappelé.

Le symposium organisé à l'hôtel de ville de Kaolack et une visite de courtoisie aux guides religieux de la commune ont rythmé l'escale de la caravane citoyenne des femmes pour la paix. Cette manifestation est à l'initiative de la Plateforme de veille des femmes pour la paix mise sur pied par une cinquantaine d'organisations féminines de diverses sensibilités et composantes.