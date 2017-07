Assez ! C'est Amy Ambatobe, Ministre de l'Environnement et Développement Durable, qui crie. Ce, face au beau désordre dans lequel opèrent des concessions forestières illicites.

Pour mettre fin à la chose, l'homme, très monté sur ses quatre chevaux, le week-end dernier, a purement et simplement signé un arrêté annulant les contrats mal ficelés qui font qu'un mauvais usage des ressources congolaises soit d'application alors que le monde se préoccupe, de plus en plus, du développement durable. La RDC, deuxième poumon du monde après le Brésil, grâce à sa forêt équatoriale dite vierge, se doit d'être exemplaire.

Détails

C'est lors de sa sortie poignante devant les journalistes, Directeurs et Secrétaires Généraux ainsi que les partenaires de la République démocratique du Congo en matière de développement durable qu'Amy Ambatobe a annoncé solennellement l'arrêté ministériel n°006 portant annulation de certains contrats de concessions forestières.

Dans une copie de ce document transmise à la presse, son ministère considère que ces contrats ont été attribués en violation des dispositions de l'article 23, alinéa 2, du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière, ainsi que les articles 5,6,17,37,38,39 du Décret n°08/09 du 8 avril 2008 fixant la procédure d'attribution des concessions forestières.

Dans ses allocutions tenues sous la fraîcheur de la flore du jardin botanique de Kinshasa, le vendredi 7 juillet 2017, dans l'après-midi, il s'est indigné d'un certain laisser-aller constaté dans les attributions de concessions forestières. D'où, a-t-il rassuré la communauté tant nationale qu'internationale que tout au long de son mandat à la tête de ce méga-ministère, il aura comme cheval de bataille, l'amélioration et le renforcement de la gouvernance forestière. «En effet, la bonne gouvernance forestière est au cœur de nos préoccupations, car sans elle, nos populations ne bénéficieraient plus de leurs ressources, la forêt ne contribuerait pas à l'évolution ainsi qu'au développement du pays, et les populations qui vivent dans les zones les plus reculées n'accèderaient pas au progrès», a-t-il explicité.

Frappés

Cet arrêté signé le 3 juillet 2017, annulent les contrats des concessions forestières n°002/16 du 15 septembre 2016, passés entre le Ministère de l'Environnement, Conservation de la nature et Développement Durable avec le «Groupe les Bâtisseurs du Congo Sarl », contrat n°003/16 du 31 octobre 2016 conclu, le «Groupe ONDIKA », contrat n°004/16 du 31 octobre 2016 entre le même ministère et la société d'exploitation forestière dénommée « ILOSADO », contrat des concessions n°005/16 du 04 novembre 2016 du Groupe ONDIKA ainsi que le contrat n°006/16 du 09 novembre 2016 de «L'Action pour le Congo».

Synergie

De ce fait, il a sollicité la participation de chaque partie prenante engagée dans le processus du développement en RDC: «A cet égard, nous comptons principalement sur les organisations de la société civile, véritable fer de lance de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des ressources forestières. Nous comptons également sur les communautés locales afin que nous explorions ensemble la foresterie communautaire, ce modèle de gestion forestière que nous appelons de tous nos vœux. Nous comptons aussi sur l'appui des organes des médias, véritables véhicules de communication, afin que les avancées réalisées par le Ministère puissent être portées à la connaissance du grand public. Ensemble, nous pourrons lever les plus grands défis et aller vers une gestion durable exemplaire du secteur forestier».