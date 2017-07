Congo-Kinshasa: Blocage du processus électoral - Laurent Batumona accuse la Majorité !

Le Coordonnateur National de la Fenaphaco, Me Pindu-Di-Lusanga Patrick, a organisé une tribune d'expression populaire en faveur des personnes vivant avec handicap.

Dans leur droit à l'information sur l'évolution politique et le processus électoral en RDC, il a voulu faire connaître à ses membres le niveau actuel de la démocratie et de la gouvernance en RDC. Raison pour laquelle il a invité les personnalités politiques et les Députés nationaux, pour pouvoir les éclairer sur les enjeux politiques de l'heure. Que de questionnement, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, il y a 57 ans. Principalement au sujet de l'avenir du pays. Apparemment, la situation n'évolue pas, soutient Me Pindu, Avocat à la Cour d'Appel et défenseur International des Droits des Personnes vivant avec handicap. Estimé à plus ou moins 13 millions, soit près de 18% de la population congolaise, il a déploré la situation des personnes vivant avec handicap qui, sur le plan social, particulièrement, n'évolue toujours pas.

Le thème choisi était : "Processus et révision du fichier électoral, implication des personnes vivant avec handicap et le respect de leurs Droits spécifiques". Parmi les orateurs choisis pour éclairer cette catégorie des congolais, figure l'Honorable Laurent Batumona. Qui, plus est, a planché sur le sous thème : "les enjeux politiques de l'heure : le blocage du processus électoral pour le retour à l'ordre Constitutionnel bilan de 57 ans de l'indépendance de la RDC et les dessous cachés de l'insécurité dans les Provinces du Kasaï".

L'homme n'a pas été choisi par hasard. En effet, Laurent Batumona est parmi ceux qui bravent monts et vallées à parcourir presque tous les coins et recoins les plus perdus de son électorat. Pendant longtemps dans l'ombre du leader charismatique de l'opposition, Feu Etienne Tshisekedi, il a été, jeudi 7 juillet dernier, propulsé au devant de la scène, par la Fédération Nationale des associations des personnes vivant avec Handicap au Congo, FENAPHACO en sigle.

C'était à l'occasion de la 44ème Tribune d'expression populaire des personnes vivant avec handicap qu'on devrait décortiquer et connaître comment évolue le processus électoral, la démocratie et la gouvernance en RDC. Laurent Batumona Diatabawu, puisqu'il s'agit de lui, s'est apprêté avec une rare simplicité à cet exercice. Surtout que c'était à la demande exclusive des personnes vivant avec handicap de sa circonscription électorale de la Funa, sous le leadership de Me Mpindu, le number One de la FENAPHACO. Il a, sans amphibologie, abordé la question du blocage du processus électoral, la cause même du blocage et leurs auteurs, d'abord et ensuite, survolé les 57 ans de l'Independence et chuté par le drame Kasaïen. Selon lui, la cause principale du blocage se trouve dans la boulimie du régime en place en RDC.

La Constitution en main, il a lu, à l'attention de l'assistance, les dispositions qui fixent tous les mandats des institutions à 5 ans. Plus particulièrement, celui du Président de la République, selon que l'article 70 l'indique : "le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois". Après cette lecture, il a fait constater malheureusement, que tous les mandats, que ce soit des députés nationaux, provinciaux et sénateurs sont déjà expirés. "Il va sans dire que le régime MP ne respecte pas la Constitution qui l'oblige à organiser les élections à la fin de chaque mandat', a-t-il déclaré.

Le blocage du processus électoral, ajoute-t-il, réside dans la mauvaise foi des dirigeants actuels au pouvoir. Il fait savoir que la Majorité présidentielle est en train d'instaurer la dictature. Elle ne respecte ni la Constitution, ni sa propre parole donnée, moins encore l'Accord qu'elle-même a signé, a expliqué Batumona. Cependant, au sujet des auteurs du blocage, il cite sans atermoiement le Président de la République, sa nouvelle majorité et autres dignitaires.

Parmi les solutions proposées pour le retour à l'ordre constitutionnel, Laurent Batumona explique qu'il faut le respect de la Constitution et l'application intégrale de l'Accord de la Saint Sylvestre signé le 31 décembre 2016 avec à la clé l'organisation des élections en décembre 2017. Il s'insurge contre toute tentative d'organiser le référendum ou encore la Révision de la Constitution. Au chapitre du bilan de 57 ans d'indépendance de la RDC, il a renvoyé les participants à la lecture du bilan dressé par les Evêques de la CENCO.

Ils ont dit : "Nous sommes profondément inquiets et préoccupés par la détérioration continue de la situation économique, sécuritaire et humanitaire ainsi que par l'impasse politique actuel". Le Pays va très mal, concluent-ils. Il partage entièrement, dit-il aux participants, l'analyse des Evêques. "Il y a donc lieu d'avoir une oreille attentive aux propos des Evêques qui recommandent au peuple congolais de se mettre débout, de dresser le front pour bâtir un pays plus beau qu'avant". Abordant le drame Kasaïen, il a déploré ce massacre macabre avant de regretter que cette situation n'ait pas fait l'objet d'un débat au Parlement.

Le Gouvernement doit porter sa responsabilité. L'alternance au pouvoir, pour lui, est toujours possible, à condition de la vouloir et d'y œuvrer avec sérieux et rigueur. Elle ne s'offrira pas à nous, rassure-t-il, il nous faut l'arracher. "Nous devons tout mettre en œuvre pour mettre fin au régime en place qui boucle cette année l'usurpation et la confiscation du processus électoral car, le pouvoir use de tous les subterfuges pour se maintenir au pouvoir et ne nous facilitera pas la tâche. Nous devons donc faire preuve d'une détermination inébranlable. Les attitudes et les petits mensonges, qui démobilisent les populations, doivent être bannis", a-t-il exhorté.