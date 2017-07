Congo-Kinshasa: Mongala - Environ 30% soutirés des primes de risque des infirmiers et personnel de santé

Les infirmiers et personnel de santé se disent exaspérés et promettent d'engager d'autres actions plus contraignantes en vue de mettre fin au déficit de leurs primes depuis mars 2016.

Par ailleurs, ajoute Jules Mangili, la paie se fait sur base des listes établies à Lisala, et non des listings originaux envoyés par Kinshasa.

Trente pourcents sont toujours soutirés sur les primes de risque des infirmiers et personnel de santé de Bumba (Mongala). Un infirmier en chef de ce territoire continue à percevoir trente-quatre mille Francs congolais (22 USD), alors que leurs collègues des provinces des Nord et Sud-Ubangi touchent cinquante-sept mille Francs congolais (38 USD), ont-ils dénoncé dimanche 9 juillet.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.