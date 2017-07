Nigeria: Méningite au pays - 5 millions de personnes à vacciner

Le pays redoute la résurgence d'une nouvelle épidémie dans les prochains jours.

Le constat est du ministre nigérian de la Santé qui affirme que malgré la fin officielle de l'épidémie de méningite de type C, le pays reste sous la menace d'une nouvelle contagion. Selon Isaac Adewole, il faut déjà anticiper sur la prochaine campagne après la récente épidémie marquée par plus d'un millier de décès. De l'avis des experts, jusqu'en 2020, le Nigeria doit absolument vacciner au minimum 5 millions de personnes par an. Ces derniers estiment que c'est le seuil à atteindre pour définitivement mettre le pays le plus peuplé du continent avec plus de 190 millions d'habitants à l'abri de toutes les formes de méningite.

Surtout que la production des vaccins contre cette pandémie à l'échelle planétaire est assez lente. La trêve entre la dernière pandémie et l'alerte des autorités n'aura donc été que de courte durée. Car, visiblement le Nigeria n'est pas totalement sorti de la zone rouge. Faisant partie des trois pays du monde où la méningite fait des ravages avec l'Afghanistan et le Pakistan, le Nigeria fait partie de la ceinture continentale contre la méningite. Les régions d'accès difficile sont les plus exposées, à l'instar du nord-ouest, du nord-est, bastion de la secte terroriste Boko Haram. Les experts évoquent aussi la région du Lac Tchad avec ses millions de déplacés comme un sujet de préoccupation majeure. Sans oublier les problèmes d'eau et de malnutrition, mais aussi d'autres infections, à l'instar de la rougeole, du choléra ou encore de la fièvre qui ne sont non plus de nature à arranger les choses.