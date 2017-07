Des sources bien introduites affirment ainsi que les motifs « Extorsion de procuration à des dames héritières d'une succession, appropriation d'une partie des fonds et vente d'une partie de la caféière de ladite succession », relèvent d'une affaire vieille de plus de dix ans. « Pascal Magnaguemabé avait envoyé une lettre anonyme au président de la République, pour dénoncer le fait que Laurent Esso le ministre de la Justice, donne les instructions aux magistrats du siège pour les dossiers de l'opération Epervier », confie une source judiciaire. Et de poursuivre : « Raison pour laquelle, Laurent Esso dont c'est pourtant le 2ème passage comme Garde des Sceaux, a trouvé bon d'utiliser les moyens de l'Etat, pour régler des comptes personnels à un magistrat qui ne lui avait pas obéi, en plus de le dénoncer.

Il ya quelques jours seulement, un décret du président de la République, venait perturber l'édition de 20 heures du journal radiodiffusé de la Crtv : la révocation du corps de la magistrature, de Pascal Magnaguemabé, magistrat de 4ème Grade. Une annonce qui a tôt fait de réjouir bien de personnes à travers les salons huppés et lambris dorés de la capitale, dont sans doute, les gros pensionnaires des prisons de Yaoundé - Kondengui, et du Secrétariat d'Etat à la Défense (gendarmerie).

Des indiscrétions qui s'échappent des prétoires rapportent que l'ancien juge d'instruction des plus grands dossiers de l'opération « Epervier », aurait été livré par le ministre de la Justice et vice - président du Conseil supérieur de la magistrature, pour avoir dénoncé celui-ci auprès du chef de l'Etat, par une lettre anonyme.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.