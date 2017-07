Cameroun: Une session riche

Les travaux de la 2e session ordinaire de l'année législative qui viennent de s'achever ont vu adopter des textes qui feront sans doute date

Rarement session du mois de juin aura autant captivé l'attention des membres des deux chambres du parlement camerounais. Une dizaine de projets de loi adoptés. Et pas des moindres. Il n'y aura particulièrement pas eu de répit pour les députés et les sénateurs durant les trente jours qu'ils viennent de passer à Yaoundé dans le cadre de ces travaux. Les différents projets de loi adoptés feront sans doute date dans l'arsenal législatif camerounais.

Le premier texte adopté est le projet de loi fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social du Cameroun. La quatrième institution de l'Etat se voit donc doter de nouveaux habits au terme de cette session, par un texte qui vient élargir son champ d'action, avec son avis qui sera désormais requis, outre sur des sujets à caractère économique, mais aussi pour certains projets de loi touchant également le même secteur, à l'exception du projet de loi de finances.

Autre texte qui aura retenu l'attention, c'est le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N°2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Ainsi, au regard de certaines préoccupations soulevées par les avocats d'expression anglaise, les pouvoirs publics ont intégré au sein de la Chambre judiciaire de la haute juridiction, la section de la Common Law. Il convient également de noter que les nouvelles dispositions introduites dans ledit texte précisent que « les magistrats désignés à la section de Common Law doivent être de culture juridique anglo-saxonne » Le secteur de la défense et de la sécurité n'a pas été en reste. Deux projets de loi touchant à ces aspects ont été examinés et adoptés par l'Assemblée nationale et le Sénat.

Il s'agit d'abord du projet de loi portant Code de justice militaire. Une véritable révolution dans un environnement où ce secteur était adossé sur un texte vieux de plus de 70 ans. Le Cameroun a également voulu innover en matière de répression des infractions dans le domaine de l'aviation civile avec le texte adopté. Le secteur économique n'a pas échappé à la réforme.

Deux importants projets de loi ont été adoptés au cours de la session qui a pris fin vendredi dernier à Yaoundé. Le gouvernement a voulu mettre fin à « l'amalgame qui était fait en matière de gestion des établissements et des entreprises publics » depuis la promulgation de la loi de 1999. Deux projets de loi distincts ont été examinés et approuvés par l'Assemblée nationale et le Sénat au cours de la session qui s'est achevée. Le premier traite spécifiquement des établissements publics, alors que le second s'intéresse uniquement aux entreprises publiques.