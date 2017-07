Cameroun: Union africaine - Belle moisson camerounaise

Les deux nouveaux transformateurs installés le week-end dernier vont renforcer et sécuriser la fourniture… Plus »

Exit donc la 29e Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine. Les travaux se sont achevés à Addis-Abeba le 4 juillet dernier en présence de nombreux décideurs du continent, dont le Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang qui y représentait personnellement le chef de l'Etat. Une rencontre qui s'est donc achevée sous d'heureux auspices pour le Cameroun avec l'élection le 30 juin dernier au poste de commissaire chargée des ressources humaines, de la science et de la technologie au sein de la Commission de l'Union africaine du Pr. Sarah Mbi Enow Anyang Agbor, jusque-là vice-recteur de l'université de Bamenda.

