Cameroun: World Grand Prix de volley-ball - Le pays en demi-teinte

Les Lionnes ont battu l'Algérie, 3 sets à 0, avant de s'écrouler à la surprise générale contre le Venezuela sur le même score, samedi dernier.

Et dire que le Venezuela n'occupe qu'une modeste 113e place au classement de la Fédération internationale de volley-ball (FIVB). Contre le Cameroun samedi dernier, lors du premier regroupement du circuit du World Grand prix, la sélection « Vinotinto » n'avait rien d'un mal classé. Les joueuses d'Ihosvanny Chambers ont facilement dominé le Cameroun lors de la 2e journée de la compétition sur le score de 3 sets à 0 (25-19/25-22/25-15).

Une défaite qui a douché l'enthousiasme du public présent au palais polyvalent des Sports de Yaoundé. A aucun moment la capitaine Christelle Nana et ses coéquipières n'ont paru en mesure d'inquiéter leurs adversaires. Elles ont complètement raté leurs entames de sets, menées rapidement 3-0, 4-0 et 7-0 au début de chaque manche. Les Lionnes ont passé tout le match à courir derrière le score. Mais, avec trop de déchets dans leur jeu, des fautes techniques incompréhensibles à ce niveau, trop peu de block-in et des faiblesses notées au service et à la réception, « les bases du volleyball » le public a très vite compris que la « Remontada » n'aurait pas lieu. D'ailleurs, la mascotte Zomo et son groupe d'animation ont très vite baissé les bras, fatigués d'haranguer les joueuses.

Au point de se disputer avec des spectateurs, qui leur reprochaient de laisser tomber les Camerounaises. Sur le terrain, celles-ci ont souffert face aux montées aux filets de Desiree Glod, la capitaine vénézuélienne bien aidée par sa passeuse qui jouait dans un fauteuil. Il faut dire qu'à la réception, les « Vinotinto » ont été peu inquiétées par les services de Stéphanie Fotso et consorts. Au final, la note est salée pour les Lionnes qui ont difficilement pu aligner trois points d'affilée et se sont même écroulées mentalement dans le troisième set.

Pourtant, l'entame de compétition a été plutôt satisfaisante vendredi contre l'Algérie, dominée 3 sets à 0 (25-22/25-11/25-22). Certes, la délégation algérienne, rajeunie à 80% selon son coach et fatiguée par le voyage, n'est arrivée que le jour du mach, à cause de problèmes d'avion. Mais au moins les Lionnes ont fait le job. Au moment où nous mettions sous presse hier, les matchs de la troisième et dernière journée à Yaoundé se jouaient. A l'affiche, Algérie- Venezuela et Cameroun- France.