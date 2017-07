Afrique: Ligue africaine des champions - Zéro pointé pour Coton Sport

Battu par Al Ahly (3-1) samedi au Caire, le représentant camerounais quitte la compétition avec six défaites en autant de matchs.

Le calvaire de Coton Sport en Ligue africaine des champions s'est achevé hier au Caire. Battu (3-1) par les Egyptiens d'Al Ahly, le représentant camerounais quitte la compétition par la petite porte, avec six défaites en autant de matchs dans le groupe B. Les buts égyptiens ont été inscrits par Amr Gamal, Abdalla El Said et Amr Gamal. Ils ont répondu à l'ouverture du score de Coton sport par Ahmed Faty contre son camp à la 12e mn.

C'est la pire performance du club de Garoua à ce niveau de la compétition. Coton Sport termine logiquement à la dernière place du classement, avec zéro point dans le groupe D. Au classement, le Wydad de Casablanca, vainqueur (1-0) de Zanaco FC, termine en tête avec 12 points, devant Al Ahly 11 points, idem pour Zanaco FC. A égalité, les clubs égyptien et zambien, qui s'étaient séparés lors de leurs deux confrontations dans le groupe sur des matchs nuls sans but, ont été départagés par la différence de but.

Et c'est Al Ahly qui est qualifié pour les quarts de finale (+4 contre +2) de la compétition en compagnie du Wydad. Zanaco FC est quant à lui reversé en coupe de la CAF. A aucun moment, Coton Sport n'a paru en mesure de rivaliser avec ses adversaires. Les Cotonculteurs ont notamment été plombés dans le début de la phase de poule par un effectif très limité, amputé par la suite de quelques joueurs retenus avec les sélections nationales de jeunes.