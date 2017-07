Cameroun: INJS - 746 millions de F de budget

Les deux nouveaux transformateurs installés le week-end dernier vont renforcer et sécuriser la fourniture… Plus »

Un décret qui, selon le ministre des Sports et de l'Education physique, Bidoung Mkpatt, devrait permettre à l'INJS de recouvrer son statut d'établissement « phare au plan national et dans la sous-région Afrique centrale ». Ce qui implique de nombreux défis. Entre autres, la labellisation des enseignements, la modernisation du cadre et des conditions de travail, avec en prime le projet de délocalisation du site de l'INJS et de construction d'un nouveau campus, l'arrimage définitif au système licence-master-doctorat, etc.

Au terme de la session extraordinaire jumelée (académique et budgétaire) du conseil d'administration de l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) jeudi dernier, le budget de l'établissement pour l'année 2017 a été arrêté à 746 millions de F. Un montant qui devrait notamment être consacré à l'accélération des réformes en cours au sein de cette école de formation professionnelle. En effet, le conseil s'est tenu dans un contexte marqué par la signature par le chef de l'Etat le 26 octobre 2016, du décret portant réorganisation d l'INJS.

