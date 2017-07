Ile Maurice: Albion - Ces drames qui ont choqué la région

«Zanfan Roche-Bois péna so plas dan lépor.» Des habitants de cette région ont… Plus »

Deux malfrats avaient fait irruption chez un chef d'entreprise. Ils ont fait main basse sur plusieurs objets de valeur chez le couple, dont quatre téléphones portables, un téléviseur et des bijoux. L'un d'eux avait forcé la femme de l'homme d'affaires à le suivre et avait abusé d'elle. Par la suite, ils sont repartis dans le 4X4 du couple. C'est l'un des téléphones portables qui avait permis aux enquêteurs d'arrêter les voleurs.

Le corps sans vie de Nadine Dantier avait été retrouvé à quelques mètres de sa demeure. C'est, d'ailleurs, l'un des 'cold cases' les plus mystérieux de Maurice. Selon le rapport d'autopsie, elle avait été abusée et étranglée avant d'être abandonnée. L'enquête policière initiée a connu d'innombrables rebondissements. Des suspects ont été arrêtés puis relâchés, faute de preuve. L'expertise étrangère avait été même sollicitée, mais sans succès. Quatorze ans après, le meurtre de cette jeune étudiante est toujours non élucidé.

