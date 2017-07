Ile Maurice: Ouverture de Women's Secret - Les dessous du couple Gooljaury

«Zanfan Roche-Bois péna so plas dan lépor.» Des habitants de cette région ont… Plus »

Selon le Registrar of Companies, Luvoxy a été enregistrée, le 4 septembre 2015. L'unique actionnaire depuis le 12 mai 2016 est un dénommé Kallee Chooramany Rai. Ce dernier est aussi le seul directeur et secrétaire de Luvoxy. Par contre, l'adresse fournie par Kallee Chooramany Rai est, impasse des Ibis, Quatre-Bornes. Soit, la même que Fashion Style et autres sociétés de Rakesh Gooljaury.

Ce n'est nulle autre que sa compagne Farhana Farouk Hossen qui s'est personnellement chargée de passer le mot pour l'ouverture. Dans un sms envoyé le 4 juillet et signé Hanna, elle écrit être «enchantée de partager avec vous, l'ouverture de notre nouvelle boutique... ». Elle précise l'adresse et la date d'ouverture de la boutique.

Rakesh Gooljaury étend ses affaires. Outre d'être le fournisseur des produits Swavroski, Michael Kors, Calvin Klein, Chloé et R. Cavalli dans les boutiques hors taxes, à l'aéroport, sa société Luvoxy a ouvert, vendredi 7 juillet, Women's Secret, une boutique de lingerie et de maillots de bains, au centre commercial de Phoenix.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.