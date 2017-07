Afrique du Sud: Le mouvement Black First, Land First doit cesser ses intimidations

Ce vendredi suite à l'annonce du verdict, Andile Mngxitama, le leader de Black First, Land First, a réitéré ces menaces envers les plaignants dans les couloirs de la Haute Cour, avec des invectives comme : « les blancs vont mourir avec vous », ou encore « un colon, une balle ». Le mouvement avait jusque vendredi minuit pour stopper toute provocation sous peine de représailles judiciaires.

Les méthodes de ce mouvement créé en 2015 impliquent protestations, manifestations et rassemblement devant le domicile de certains professionnels des médias visés, comme Peter Bruce, le rédacteur en chef du journal The Black Star, qui a vu débarquer devant chez lui des dizaines de personnes en colère. Un autre reporter aurait également été violenté alors qu'il tentait de prendre des photos des perturbateurs.

Tout a commencé mardi dernier, le 4 juillet, le Sanef, le forum sud-africain des éditeurs nationaux, a déposé une requête urgente devant la Haute Cour de Johannesburg, pour que cessent les menaces du mouvement Black First, Land First envers onze journalistes blancs.

En Afrique du Sud, les intimidations du mouvement Black First, Land First envers certains journalistes doivent s'arrêter. C'est la décision rendue ce vendredi 7 juillet par la Haute Cour de Johannesburg.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.