Afrique du Sud: L'ANC lance une enquête sur les adhérents fictifs du parti

Une enquête a été ouverte dans quant provinces, dont celle du Kwazulu Natal soupçonné d'avoir près de 200 000 faux adhérents. Plus une province à de membres, plus elle aura de voix pour l'élire le successeur de Jacob Zuma à la tête de l'ANC.

En Afrique du sud, l'ANC, le parti au pouvoir enquête sur des allégations de faux membres au sein de ses rangs. Une enquête a été ouverte dans plusieurs provinces, accusés d'avoir gonflé le nombre d'adhérents au mouvement. Une pratique relativement commune, sauf que dans six mois, l'ANC doit élire le successeur de Jacob Zuma, son leader, et que le nombre d'adhérents par province va peser lourd dans la balance.

