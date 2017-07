Afrique: Al Ahly - Espérance tête d'affiche des quarts de finale

Décidément le Zamalek ne s'en sort pas. Les Chevaliers Blancs du Caire rêvaient depuis quinze ans d'une sixième couronne continentale. Encore une fois ils ont échoué.

Ils n'ont même pas passé la phase de poules de la Ligue des champions Total 2017 ne signant qu'un seul succès en six matches (contre Caps United lors de la première journée) pour trois nuls et deux défaites, et terminant à la troisième place du groupe B derrière l'USM Alger et Ahli Tripoli. Le nul, à Alexandrie, face à Ahli Tripoli (2-2) va laisser des traces. Le Président du club cairote, Murtaza Mansour était furieux et annonçait déjà des changements, notamment le départ d'une dizaine de jours.

Heureusement pour les Egyptiens, il reste toujours Al Ahly, l'éternel inamovible. Cela n'a pas été une partie de plaisir cette fois mais l'octuple champion d'Afrique a devancé, à la seule différence de buts générale, le représentant zambien, Zanaco, pour la deuxième place du groupe D. Ce dernier s'est incliné de justesse sur la pelouse du WAC de Casablanca alors qu'un simple nul aurait suffi à son bonheur. Dans le duel à trois du groupe D, le terrain a désigné les Marocains et les Egyptiens.

Dans les autres groupes, tout était fait pour l'Etoile du Sahel et Ferroviario Beira après la suspension par la FIFA des clubs soudanais dans la foulée de leur fédération, El Merreikh et El Hilal (gr.A). L'USM Alger et Al Ahli Tripoli ont eu le dernier mot alors que les quatre équipes du groupe B avaient encore une chance, avant la dernière journée, d'accéder aux quarts de finale. Dans le groupe C, l'Espérance et le tenant de la couronne, Mamelodi Sundowns, étaient déjà qualifiés. Les « Brésiliens » comme les surnomment les supporteurs de Pretoria n'ont pourtant pas, une fois encore, été bien convaincants se contentant d'un partage des points, chez eux, avec l'AS V Club.

Le défenseur Thabo Nthethe avait donné l'avantage aux champions d'Afrique (35') mais le Camerounais Yazid Atouba a remis les deux équipes à égalité (73'). Le lauréat 2017 a rendu une copie moyenne de 2 victoires, trois nuls et une défaite, six buts inscrits et quatre encaissés. Il faudra faire mieux pour aller en finale à commencer, en quart de finale par un rendez-vous périlleux à Casablanca où sera disputé la seconde manche du quart de finale avec le WAC dont il faut signaler au passage qu'il est la seule équipe à avoir remporté quatre de ses six matches. Les autres premiers de groupe, Etoile du Sahel, USM Alger et Espérance n'en ont gagné que trois.

A l'exception des Mozambicains du Ferroviario Beira, les sept autres qualifiés sont des habitués et leurs quarts de finale s'annoncent serrés. On suivra, bien évidemment, le face-à-face d'Al Ahly et de l'Espérance de Tunis. Dans le football africain, c'est un « must », un « Big match » entre deux des cinq meilleurs clubs du continent. Pourtant si les Egyptiens ont accumulé les trophées, les médailles et les diplômes, tel n'est pas le cas des Tunisiens, surtout habitués aux places d'honneur. Une seul fois les deux équipes se sont affrontées en finale, il y a cinq ans, en 2012.

A l'aller, à Alexandrie, Walid Hichri avait d'abord donné l'avantage aux Espérantistes au début de la seconde période mais Hamdy El Sayed avait égalisé in extremis pour les Egyptiens à quelques secondes du coup de sifflet final. Et alors que les « Sang et Or » faisaient figure de favoris chez eux à Radès, les « Diables Rouges » firent main basse sur le trophée au bénéfice des deux buts d'Hossam Ashour et de Waleed Soliman contre un seul, en fin de rencontre, du Camerounais de l'Espérance Yannick N'Djeng. Mohamed Aboutreika s'offrit même le luxe de rater un pénalty au début du temps additionnel. Nul doute que l'Espérance abordera son quart de finale avec un bel esprit de revanche. Une belle promesse pour amateurs de matches à gros enjeu. Et, en plus, un derby Nord-Nord.

Tableau des quarts de finale

Al Ahli Tripoli - Etoile du Sahel

Al Ahly - Espérance Tunis

Ferroviario Beira - USM Alger

Mamelodi Sundowns - WAC Casablanca

(aller: 8-10 septembre ; retour: 15-17 septembre)