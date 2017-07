Burkina Faso: Jubilé d'or de la LONAB - La « nationale des jeux » offre un CEG au village de Bassinko

Le directeur général de la Loterie nationale burkinabè (LONAB), Simon Touwindé Tarnagda, a inauguré un collège d'enseignement général, le samedi 8 juillet 2017, à Bassinko, localité située à 15 km à la périphérie Nord de Ouagadougou.

La Loterie nationale burkinabè (LONAB), dans le cadre de son jubilé d'or, a dressé une liste d'infrastructures à offrir aux populations et à la nation entière. Le tout-récent bénéficiaire de ces offres est le village de Bassinko, situé à 15 km au Nord de Ouagadougou. En effet, le directeur général de la LONAB, Simon Touwindé Tarnagda, y a inauguré un Collège d'enseignement général (CEG), le samedi 8 juillet 2017, au profit des populations. Autorités coutumières et religieuses, élus locaux et parlementaires et la population de Bassinko ont sonné la mobilisation pour accueillir le joyau flambant neuf entièrement financé par la LONAB à plus de 65 millions de F CFA.

L'infrastructure est composée de deux blocs pédagogiques, d'un bloc administratif et possède en son sein des latrines et un forage. Le DG de la LONAB a indiqué que ce joyau va pallier le manque d'infrastructures scolaires pour le bonheur des populations. Il a souligné que cet établissement s'inscrit dans la mission de la LONAB, depuis sa création il y a 50 ans, de soutenir les efforts de l'Etat dans le développement socio-économique des burkinabè. «L'inauguration du CEG concerne le domaine de l'éducation. Demain nous serons ailleurs pour la santé, la culture, le sport, etc.», a-t-il déclaré. Selon lui, l'intérêt de cette infrastructure scolaire réside dans le fait que l'éducation est un maillon incontournable dans la chaine de développement d'un pays. Le directeur du CEG, Christophe Béogo, a témoigné toute sa satisfaction à la LONAB qui a permis de rompre définitivement avec ‘'les cours sous les arbres contre vents et poussière".

La LONAB, « un ange envoyé par Dieu »

Aux dires de M.Béogo, le site du CEG créé en 2014, était jusque-là dépourvu des réalités d'un établissement scolaire. A l'entendre, il a fallu taper à toutes les portes pour sa réalisation. «La LONAB est l'ange que Dieu a envoyé pour nous faire ressembler aux autres», a-t-il déclaré. Le directeur du CEG a cependant fait des doléances, séance tenante, aux responsables de la LONAB. Il a exprimé les besoins en panneaux solaires pour électrifier le CEG, en mobilier, en plateau omnisport, etc. Le directeur de cabinet du ministre en charge de l'éducation nationale, Eric Bénon, a soutenu que le CEG s'inscrit dans une longue liste d'infrastructures réalisées par la LONAB et remises au gouvernement à l'occasion de ce jubilé d'or.

La LONAB, a-t-il indiqué, a toujours entendu l'appel du gouvernement. Cela traduit son exemplarité et son souci de travailler à la promotion socio-économique des populations et à l'accompagnement de l'éducation au Burkina Faso. A l'entendre, l'inauguration de l'établissement est un grand soulagement pour tous les acteurs qui doivent œuvrer afin que ce cadre soit sain pour l'épanouissement des élèves. Toutefois, l'éducation, a-t-il précisé, fait appel à de nombreux acteurs. C'est pourquoi, il a, en réponse aux doléances faites par le directeur du CEG, sollicité les collectivités territoriales et le gouvernement à accompagner la LONAB.

Le maire de l'arrondissement n°8 de la commune de Ouagadougou, Kassoum Simporé, a affirmé que cet acte posé par la LONAB concorde avec le Plan national de développement économique et social (PNDES) et va accroître le taux de scolarisation. Il a également souhaité que la nationale des jeux de hasard l'appuie à relever les défis du désenclavement de la localité.

L'occasion faisant le larron, des lots ont été remis à six heureux gagnants au pari mutuel urbain. La cérémonie d'inauguration a été marquée par des prestations d'artistes et des plantations d'arbres. D'autres actions salvatrices vont être posées par la LONAB, aux dires de ses responsables, dans le cadre de la célébration de son cinquantenaire sous le thème : «Cinquante ans au service du développement socio-économique du Burkina Faso».