Burkina Faso: Barrage de Samendéni - L'eau est enfin là !

Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Niouga Ambroise Ouédraogo a procédé, le vendredi 7 juillet 2017, à la descente des vannes du barrage de Samendéni. L'atteinte de la sécurité alimentaire, la croissance économique du Burkina Faso, et la création d'emplois, ainsi que la lutte contre la pauvreté sont, entre autres, les objectifs visés à travers la réalisation de ce barrage.

La matérialisation de la mise en eau officielle du barrage de Samendéni est intervenue, le vendredi 7 juillet 2017. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Niouga Ambroise Ouédraogo, accompagné de ses plus proches collaborateurs et les autorités administratives de la région des Hauts-Bassins. Cet acte, selon le ministre, va permettre de confirmer aux populations, que le gouvernement a respecté ses engagements. En procédant à la descente des vannes, l'eau ne va plus passer à travers le barrage, mais va commencer à monter derrière la digue, à en croire M. Ouédraogo. Il a donc invité les plus hautes autorités à venir les soutenir, en visitant le barrage, en observant et en constatant son effectivité. Le Programme de développement intégré de la vallée de Samendéni (PDIS) est exécuté en plusieurs phases et la descente des vannes est l'une des étapes de la première phase. En effet, il est attendu l'arrivée de deux turbines de 1,37 MW chacune entre octobre et novembre 2017, selon les responsables. Ces turbines vont être montées en 2018 pour commencer la production hydro-électrique. Le barrage de Samendeni va abriter une centrale hydro-électrique d'une production annuelle de 18 GWh. Les premières actions de mise en œuvre des périmètres irrigués vont être engagées en 2018. Un aménagement hydroagricole de 21 000 hectares va assurer la croissance du secteur rural et lutter contre la pauvreté. Il va également permettre de renforcer la sécurité alimentaire au Burkina Faso, à développer le secteur agroindustriel, touristique, à créer plus de 100 000 emplois. Ce qui va atténuer la souffrance des populations, a précisé le ministre Ouédraogo.

16 milliards de F CFA de revenus par an

Le PDIS est un grand projet qui va permettre l'aménagement des périmètres et la production énergétique favorisant ainsi la participation des producteurs, des organisations paysannes, etc. Les revenus d'exploitation du barrage sont estimés à près de 16 milliards de F CFA par an, sur un volume d'affaires annuel de 30 milliards de F CFA environ. Le chef du département en charge de l'eau a en outre ajouté que ce barrage va participer au développement des régions des Hauts-Bassins et de la Boucle de Mouhoun. Le coordonnateur du PDIS, Abdoulaye Ouédraogo, a fait comprendre que c'est le fleuve Mouhoun qui va servir de canal- adducteur pour l'irrigation des plaines aménagées. Pour que ce dernier puisse jouer un rôle efficient et servir de transport fluvial, il est donc nécessaire de procéder encore à son calibrage, a-t-il ajouté. Pour ce faire, a déclaré M. Ouédraogo, un avis à l'alimentation d'intérêt a été lancé afin de recruter un bureau d'études qui va mener l'étude jusqu'au barrage de Ouéssa, dans la province du Ioba. Il ressort des explications de M. Ouédraogo que pour protéger les berges du fleuve, il a été envisagé la recréation de la forêt-galerie de 200 m de long et 195 m de large, en faisant le reboisement.