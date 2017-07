Burkina Faso: Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso - Des spécialistes s'attaquent à l'anti-biorésistance

Le Centre indépendant de recherches et d'initiatives pour le dialogue (CIRID) est en tournée d'information… Plus »

D'après lui, « les pharmaciens sont tenus par un engagement de conscience et de responsabilité. Mais, ils sont inquiets des insuffisances à faire observer les dispositions organisant la pharmacie hospitalière, les pratiques anticoncurrentielles... ». En écho à ces préoccupations, le représentant du ministre a d'abord salué la pertinence de ces travaux dont le thème est en cohérence, selon lui, avec l'axe 2 du Plan national de développement économique et social(PNDES), 2016-2020,qui considère comme étant prioritaire, le développement des services de santé de qualité au profit des populations. « Aucune politique de santé efficace ne peut se mettre en œuvre sans la contribution des pharmaciens qui sont les experts du médicament », a-t-il laissé entendre, avant de rassurer les congressistes que la promotion et le renforcement des ressources humaines pharmaceutiques au sein du ministère de la Santé seront assurés. D'après lui, les pharmaciens sont des interlocuteurs incontournables des pouvoirs publics dans l'atteinte des objectifs sanitaires du pays. En marge des travaux de ce VIe congrès, l'Ordre des pharmaciens a fait savoir que le niveau de contribution pour le projet de bâtir la maison du pharmacien est « fort appréciable » à ce stade. Toutefois, les retardataires ont été invités à faire parvenir leurs contributions avant la fin 2017.

« Nous avons un rôle de conseil vis-à-vis du patient. Lorsque celui-ci se rend en officine pour ses problèmes de santé, il revient au pharmacien de lui dire que l'antibiotique n'est pas systématique dans certains cas et qu'il doit être utilisé dans des conditions particulières et des modalités bien définies », a noté le président de l'ONPBF.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.