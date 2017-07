Burkina Faso: Maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso - Deux nouveaux bâtiments dans 18 mois

Le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, Garde des sceaux, René Bagoro, a lancé, le 6 juillet 2017 à Bobo-Dioulasso, les travaux de construction de deux bâtiments dont l'un servira de maison de détention des prisonniers. Ces deux nouvelles infrastructures permettront à la fin des travaux dans 18 mois, d'améliorer les conditions de détention et de travail des agents de la Maison d'arrêt et de correction de la cité de Sya.

La Maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso (MACB) va être dotée bientôt de nouvelles infrastructures. Dans les mois à venir, un bâtiment R+2, extensible à R+3, y sera construit. D'une capacité d'environ 700 places, il servira à accueillir les prisonniers. Un autre bâtiment R+2, accueillera, lui, les services administratifs de la MACB. Il va abriter les services de la direction régionale de la garde de sécurité pénitentiaire, les services de la direction de la Maison d'arrêt et de correction et les services de la brigade d'intervention rapide de la garde de sécurité pénitentiaire. Le coût de réalisation de ces deux bâtiments est d'environ 1,5 milliard de F CFA. Ces infrastructures vont permettre de réduire le taux de surpeuplement de la prison, qui est actuellement d'environ 400%, d'améliorer les conditions de détention et de vie des prisonniers et d'améliorer les conditions de travail du personnel. Le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, Garde des sceaux, René Bagoro a posé, le mercredi 6 juillet 2017, la première pierre des travaux de construction de ces nouveaux bâtiments. A entendre le ministre René Bagoro, ces réalisations s'inscrivent dans l'axe 1 du Plan national de développement économique et social (PNDES), à savoir « réformer les institutions et moderniser l'administration ».

Pour le respect des délais

Elles sont définies dans le programme 3 de cette Politique et entrent, selon le ministre, en droite ligne avec les aspirations du gouvernement pour un monde carcéral plus humain et plus protecteur des droits de la personne détenue. En effet, le programme 3 « administration pénitentiaire » a pour objectif d'assurer la sécurité publique, tout en favorisant la réinsertion sociale des détenus. Le ministre Bagoro entend poursuivre ce programme pour le rendre plus conforme aux exigences internationales mais aussi renforcer les capacités du personnel pénitentiaire. Il a d'emblée insisté sur le respect des délais contractuels des 18 mois. « Nous allons suivre scrupuleusement avec nos services techniques, le respect des délais», a-t-il dit. Le directeur général de l'entreprise ELOMA, adjudicataire du marché, Emmanuel Ouédraogo, a rassuré le ministre que les travaux seront livrés dans les délais. Pour l'inspecteur Frédéric Ouédraogo, actuel directeur de la MACB, la construction des deux nouveaux bâtiments vient lever toutes les inquiétudes relatives aux conditions de détention, car, a-t-il dit « la cérémonie de pose de première pierre est plus qu'un bon départ. C'est une chose qu'on attendait depuis. Pour un bâtiment de 700 places, le problème de détention est résolu », a-t-il indiqué. Selon lui, la maison qui abrite les prisonniers compte à nos jours 717 détenus pour une capacité d'accueil initial de 180 détenus, soit un taux d'occupation de 398%.