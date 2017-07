Guinée: Cellou Dalein Diallo - «On oblige personne à participer aux manifestations»

Dr Sekou Koureissy Condé, Directeur exécutif d'African Crisis Group et président de la Convention… Plus »

«C'est une manifestation pacifique, on oblige personne. On lance un appel à ceux qui se sentent concernés par le mot d'ordre, ceux qui ne veulent pas ne seront pas priés. Mais, ils n'ont qu'à comprendre que les guinéens veulent montrer leur ras-le-bol. Ils veulent montrer qu'ils ne soutiennent pas les politiques qui visent à appauvrir les guinéens. Et qu'ils ne soutiennent pas la modification de la constitution».

Face à ses militants samedi au siège de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo déclare: «je vous informe solennellement que l'opposition a décidé d'organiser le 02 août prochain, la manifestation tant attendue. Nous avons promis après le ramadan d'organiser une marche pacifique le 02 août. Mais avant, on a décidé de faire le dimanche 16 juillet, un meeting géant à Kaloum quoi sera suivi d'un meeting à Matoto samedi 22juillet, et le dimanche 23 juillet à Ratoma».

