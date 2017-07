Burkina Faso: L'IAM Ouaga met 495 nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi

Le Centre indépendant de recherches et d'initiatives pour le dialogue (CIRID) est en tournée d'information… Plus »

Pour sa part, le parrain des différentes promotions, Jean Martin Coulibaly, ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, a fait savoir aux impétrants que « la clé de leur propre devenir et avenir se trouve désormais entre leurs mains ». Les parents ont fait leur boulot, l'IAM a fait son travail de formation, le reste incombe désormais aux 495 nouveaux employables de l'IAM.

Pour Moussa Ahmed Diallo, Président du conseil d'administration (PCA) de IAM Ouaga, qui a d'abord félicité les récipiendaires, «après le savoir, il faut le savoir-faire dans les entreprises». Et c'est cette marque déposée qui fait dire à Ahmed Diallo que : « Chez nous à IAM nous formons des entrepreneurs plutôt que des employés. Pour avoir un parchemin, il faut se consacrer à plein temps. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance de tous les efforts conjugués au quotidien. Ils ont les idées aujourd'hui et ils peuvent déplacer des montagnes parce que pour nous à IAM, c'est apprendre pour entreprendre. »

Cette cérémonie de sortie de promotion a été marquée par des discours, des reconnaissances des enseignants et la remise des parchemins aux étudiants en fin de formation. Il s'agit de 495 récipiendaires, toutes filières confondues de niveau Bac+2, Bac+3, Bac+4 et Bac +5.

