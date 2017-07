Burkina Faso: Handball / Championnat catégorie cadette - Les équipes de Kulballé (en filles) et de l'AS-SONABHY (en garçons) sacrées championnes nationales

Les finales de handball dans la catégorie cadette se sont jouées, le samedi 8 juillet 2017, au Palais des sports de Ouaga 2000. Les équipes de Kulballé (en filles) de Tenkodogo et de l'AS-SONABHY (en garçons) se sont imposées respectivement devant celles de l'AS-SONABHY et du RCB.

La première finale a opposé l'AS-SONABHY à Kulballé de Tenkodogo chez les cadettes. Les deux équipes se sont affrontées en match de poule. Et ce sont les cadettes de Kulballé qui ont eu le gain de la partie par le score de 15 à 14.

En finale, cette même équipe de Kulballé a "rebeloté" en gagnant par la marque de 16 à 14. Ce fut une belle rencontre avec un engagement de part et d'autre. Il y avait du suspense. Les filles de Tenkodogo ont impressionné surtout par leur adresse devant les cages de l'adversaire. La gardienne, Asmaou Balima, a beaucoup surpris plus d'un spectateur par ses arrêts malgré son mal de genou. A la pause, le score était de 8 à 7 pour les pouliches du coach Abdoul-Salam Salembéré de l'équipe de Kulballé. L'on pensait que l'AS-SONABHY allait se rattraper en seconde période de jeu. Mais les éléments du coach Moussa Tou étaient à bout de souffle. En témoigne le raté de 7 mètres (penalty) de Samira Bouda pendant les dernières secondes de la finale alors que le score était de 15 à 14 pour les cadettes de Tenkodogo. Une réussite de 7 mètres aurait pu contraindre les deux équipes à jouer les prolongations.

L'équipe de Kulballé a inscrit son 16e et dernier but qui lui a permis de brandir le trophée. "C'est un travail bien fait depuis 2013 pour atteindre ce niveau. Cette année, c'est la concrétisation. Vraiment, les filles se sont battues et nous en sommes très contents", a déclaré Abdoul-Salam Salembéré, coach de Kulballé. Selon le coach de l'AS-SONABHY, Moussa Tou, la demi-finale contre l'USO n'a pas été facile pour ses joueuses. "Je ne suis pas déçu d'avoir perdu. Je m'attendais à une finale difficile. S'il plait à Dieu, on aura une équipe imbattable l'année prochaine", a-t-il ajouté.

Les garçons de l'AS-SONABHY se sont montrés intraitables face à leurs homologues du RCB dans la seconde finale au niveau des cadets. Les Jeunes Pétroliers ont mis la pression pour venir à bout des cadets venus de Bobo-Dioulasso. A la mi-temps, l'AS-SONABHY menait par 12 à 10. Revenus sur l'aire de jeu, les poulains du coach Karzoum Zagré ont montré, par moments, un visage de vainqueur. Ils sont même parvenus à égaler leurs adversaires au score (20-20). Mais au cours des derniers instants, ils vont baisser de rythme, permettant à l'AS-SONABHY de prendre l'avance pour s'imposer en fin de match par la marque de 29 à 26.

"Le handball burkinabè a de l'avenir avec ces deux finales de belle facture. La remarque est qu'il y a eu deux équipes finalistes qui sont hors de Ouagadougou, et une finale des filles qui a été remportée par l'équipe de Tenkodogo. Cela veut dire que dans les provinces, le travail se fait, la relève est assurée. C'est d'ailleurs l'occasion de féliciter les équipes de provinces qui travaillent", a fait savoir le président de la Fédération burkinabè de handball, Stéphane Tiendrébéogo.

Les équipes vainqueurs ont reçu chacune une somme de 400 000 F CFA et un jeu de maillots. Les vaincues, une somme de 300 000 F CFA et un fanion chacune. Les équipes classées 3e et 4e sont reparties chacune avec respectivement une somme 200 000 F CFA plus un fanion et une somme de 100 000 F CFA plus un fanion.