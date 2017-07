Burkina Faso: Assurance sur les prêts bancaires - La Ligue des consommateurs dénonce une hausse des primes

Le Centre indépendant de recherches et d'initiatives pour le dialogue (CIRID) est en tournée d'information… Plus »

Chiffres à l'appui, il a montré comment les assureurs veulent piller les consommateurs. Par exemple, le taux est passé de 0,12% à 0,348% pour la tranche d'âge de 30 ans qui désire contracter un prêt bancaire remboursable dans l'intervalle d'une année. Notons en outre que ces taux varient d'une compagnie d'assurance à une autre. A l'écouter, les membres de sa structure veillent au grain et lui filent toutes les informations y relatives. «Suite à des dénonciations faites par les membres de la LCB au sein des banques, nous avons vérifié et nous nous sommes rendus compte que les assureurs du Burkina se sont entendus pour augmenter les primes d'assurance sur les prêts bancaires», a-t-il indiqué. Pour lui, il n'est pas question d'appliquer de nouveaux tarifs sans informer au préalable les clients.

Selon lui, il y a environ un mois de cela que les sociétés d'assurance appliquent de nouvelles tarifications sur les primes et prêts bancaires. Cette décision, a-t-il fait remarquer, n'a pas été prise dans les règles de l'art et foule aux pieds les droits du consommateur. D'après lui, ce n'est pas normal de mettre en application une telle mesure sans que les clients des banques ne soient préalablement avisés. « Ce que nous déplorons dans cette situation, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de communication préalable », S'insurge -t-il. M. Somda dénonce l'application de cette décision des assureurs qui, du reste, pense-t-il, dénote d'un mépris total vis-à-vis du consommateur. Il s'est insurgé également contre cette hausse démesurée des primes dont les taux varient du double au triple, voire au quadruple au niveau de certaines compagnies d'assurance. «J'ai rencontré un opérateur économique dans une banque hier (ndlr 6 juillet) qui a dit qu'il est venu contracter un prêt de 20 millions et on lui a dit qu'il va payer une prime d'assurance de 5 millions FCFA. Finalement, il a dit au banquier d'attendre d'abord», a révélé Gilbert Somda.

Depuis un certain temps, les primes d'assurance sur les prêts bancaires ont connu une hausse. Une augmentation qui suscite colère et désapprobation chez les associations des consommateurs burkinabè. Ainsi, à travers un point de presse qu'il a animé, le vendredi 7 juillet 2017 à Ouagadougou, le président de la Ligue des consommateurs du Burkina (LCB) Gilbert Hien Somda s'est attaqué vertement aux sociétés d'assurance.

