Burkina Faso: Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique - Le Mogho Naaba Baongo nominé

Le Centre indépendant de recherches et d'initiatives pour le dialogue (CIRID) est en tournée d'information et de sensibilisation sur les raisons de l'instauration du "Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique". Le samedi 8 juillet 2017 à Ouagadougou, le président-fondateur du centre, Déo Hakizimana, a été reçu par le chef de la diplomatie burkinabè, Alpha Barry.

Présenté officiellement le 13 décembre 2016 à Genève en Suisse, le « Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique » vise à stimuler la naissance puis la consolidation d'un esprit d'écoute et de tolérance mutuelle favorable à la résolution pacifique des conflits. C'est pour informer et sensibiliser les autorités mais aussi la société civile sur le bien- fondé d'une telle initiative que le président-fondateur du Centre indépendant de recherches et d'initiatives pour le dialogue (CIRID), Déo Hakizimana, est en tournée à travers le continent. Le samedi 8 juillet 2017, la délégation a été reçue par le chef de la diplomatie burkinabè, Alpha Barry.

Elle a fait part au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur de la nomination de Sa Majesté, le Mogho Naaba Baongo à ce prix dont la remise aura lieu au mois de septembre prochain à Genève en Suisse.

Des solutions à l'africaine

Pour le ministre Barry, cette nomination honore le Burkina Faso tout entier au regard du rôle que Sa Majesté a joué dans la résolution des crises dans le pays.

« Le Mogho Naaba était le dernier refuse dans la crise de 2014-2015. Au moment où les Burkinabè étaient divisés, la ville en ébullition et la situation chaotique, son palais est resté un enclave inviolable qui a servi de cadre pour la signature des accords qui ont permis d'éviter un affrontement entre l'armée régulière et les soldats putschistes », a indiqué Alpha Barry.

Il a souhaité voir celui-ci couronné, car son engagement pour la paix au pays des Hommes intègres et dans le monde est sans faille. Et «pour les Burkinabè, le Mogho Naaba fait à tout moment office de sagesse auprès de qui on peut aller prendre conseil. Il est toujours disponible pour apporter sa pierre pour la paix dans le monde», a-t-il soutenu.

Le ministre en charge des affaires étrangères a réitéré la disponibilité du gouvernement burkinabè à soutenir ces genres d'initiatives. Pour le président-fondateur du CIRID, Déo Hakizimana, le bilan de cette tournée est positif dans la mesure où elle lui a permis de savoir que le continent regorge de ressources humaines et endogènes sur lesquelles toutes les coopérations et tous les soutiens peuvent compter.

Pour lui, la résolution de la crise en Gambie et au Burkina Faso sous l'égide de la CEDEAO est un signal fort que des solutions aux problèmes en Afrique peuvent être trouvées par les Africains. Et d'avouer que cette expérience de l'organisation sous régionale devrait être partagée avec les autres régions du continent notamment, en Afrique centrale et de l'Est pour les sorties de crise. Revenant sur sa visite chez le chef des Moose,

M. Hakizimana a laissé entendre que le témoignage qu'il a recueilli le conforte dans sa conviction que « nous connaissons peu l'Afrique et nous devons apprendre à la connaître et à faire la promotion de ses capacités ». Et en ce qui le concerne, le nom du Mogho Naaba restera longtemps sur ses lèvres.