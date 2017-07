Burkina Faso: Coupe du Faso quarts de finales - Le carré d'as est connu

Les quarts de finales de la coupe du Faso joués le 8 juillet dernier, ont livré leur verdict pour les demi-finales. USFA, EFO, AS SONABEL, ASK, constituent le carré d'as.

La coupe du Faso est capricieuse. Et cela s'est vérifié lors des quarts de finales du 8 juillet dernier. Qui l'eût cru ? Parmi les qualifiés pour les demi-finales, figure une formation de D2, en l'occurrence l'Association sportive du Kourittenga(ASK). Opposée à l'équipe de la D1, l'USO, on l'a carrément sous-estimée, et voilà qu'elle crée la surprise en venant à bout des Unionistes au stade municipal de Ziniaré, sur la plus petite des marges, 1-0. Les poulains de Noël Tiégnan auront tout fait pour égaliser, mais en vain. L'ASK est actuellement classée 4e dans le championnat de D2, après 28 journées.

L'autre surprise est venue du stade Issoufou-Joseph-Conombo, dans la confrontation entre les finalistes de la coupe du Faso 2016, RCK contre AS SONABEL. Les vainqueurs de l'édition de l'an dernier, les Faucons du RCK, par ailleurs actuels leaders du championnat de D1 avec 55 pts contre les Electriciens de l'AS SONABEL 12e avec 33 pts, étaient donnés favoris par nombre d'observateurs. Mais c'était sans compter avec les intentions revanchardes de son adversaire.

Après une mi-temps qui s'est soldée sur un score nul et vierge, à la deuxième période, soit cinq minutes après le réengagement, le capitaine des Electriciens, Saïdou Sanou, reprend une balle repoussée par le gardien des Faucons, goal ! Ce but inscrit donc à la 50e mn, fera autorité jusqu'au coup de sifflet final, en dépit du demi-camp imposé par les Faucons. Dans la troisième rencontre USFA et Rahimo FC, qui s'est déroulée à Dédougou, l'expérience des Militaires, a eu raison de la fougue de jeunesse des académiciens de la formation bobolaise.

Un but matinal inscrit dès la 3e mn, mais qui va trôner au marquoir jusqu'à la fin de la partie. Quant à la quatrième rencontre, EFOASFB, disputée à Koudougou, les Bobolais ont longtemps semé le doute dans l'esprit des Stellistes et leurs supporters, en menant 1-0. Ils se feront reprendre d'abord par l'égalisation, avant d'être doublés en concédant un deuxième but, faisant respecter au final les pronostics. D'ores et déjà, on connaît les affiches des demi-finales(voir encadré).

Oppositions des demi-finales programmées pour le 22 juillet 2017

Usfa # Ask et Efo # As Sonabel #