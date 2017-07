Madagascar: Miarinarivo-Itasy - Le maire d'Ampefy abattu par des bandits

De quoi ils vont parler 48h après un rassemblement « illégalement et injustement » interdit et… Plus »

Selon toujours les informations, tout s'est passé en à peine trois minutes et les voisins affirment n'avoir entendu aucun coup de feu. C'est pourquoi, des gendarmes qui étaient partis en patrouille de nuit à Sahapetraka, à 1 km de la ville n'étaient alertés que quelques minutes plus tard. D'ailleurs, le lieu du crime est également situé près du pont à l'entrée de la ville. Ce qui a rendu difficile l'intervention. Quoiqu'il en soit, ils ont enclenché la poursuite tout en alertant leur supérieur ainsi que les postes de gendarmerie dans les environs afin que ces derniers viennent à la rescousse à travers la montée des barrages mais en vain. Une information des dernières heures a indiqué que l'enquête a permis d'arrêter un individu, hier. Il est soupçonné d'avoir facilité l'accès des bandits dans la maison.

