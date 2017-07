Madagascar: Basketball stage - Vingt-cinq entraineurs promus niveau 2

Les stages se suivent mais ne se ressemblent pas.

Après celui destinés aux entraineurs niveau 1 en juin, Madagascar vient d'abriter le premier stage international pour les entraineurs niveau 2, subventionné par la solidarité Olympique. Le stage s'est tenu du 3 au 8 juillet à l'académie nationale des sports et au palais des sports à Mahamasina et a été dirigé par l'expert Tunisien, Habib Sherif et assisté par l'instructeur de la Fiba Afrique, Angelot Solofohery Razafiarivony l'a assisté.

Vingt-cinq coaches, treize d'Analamanga, et douze des autres ligues régionales dont quatre de Boeny, deux de la Haute Matsiatra et d'Analanjirofo, et un chacun d'Atsinanana, d'Alaotra mangoro, du Sud Ouest et du Sud Est, ont suivi le stage et ont tous réussi les examens. « Ces entraineurs devraient être à la hauteur pour obtenir le diplôme niveau 2. Ils devraient bien maitriser leur spécialité, leur domaine, un vrai technicien pédagogue et aussi psychologue... » a souligné le formateur Tunisien, lors de la cérémonie de fin de stage à Ampefiloha. « L'objectif est d'avoir des joueurs de qualité. Et il faut d'abord former et avoir de bon nombre d'entraineurs de qualité pour qu'ils puissent se concurrencer avec motivation et ambition pour avoir cette qualité » conclut-il.

Ces nouveaux coaches niveau 2 pourront désormais assurer l'encadrement des clubs ou équipes nationales U18 et U20 garçons et filles et aussi seniors dames. «J'espère qu'on aura des impacts du stage aux prochains championnats nationaux de cette saison... On sollicite déjà le stage niveau 3 pour l'année prochaine. C'est à nous de bâtir le basketball comme il faut car le professionnalisme est encore loin » a mentionné pour sa part Jean Michel Ramaroson, président de la fédération malgache de basketball.