Madagascar: Télécom - La 4G d'Orange à Nosy Be

Nosy Be se met à l'heure du haut débit. L'île aux Parfums est maintenant connectée à un réseau mobile plus performant en termes de connectivité.

La société Orange Madagascar a annoncé le lancement officiel de son réseau 4G dans cette localité, vendredi. « La qualité du réseau Orange est une vraie force qui offre la possibilité de continuer à proposer des solutions de qualité pour permettre l'intégration des nouvelles solutions numériques dans les activités des professionnels », a déclaré Michel Degland directeur général d'Orange Madagascar.

L'arrivée de la 4G est une excellente nouvelle pour la ville de Nosy Be et va profiter au développement de cette principale destination touristique du pays. D'autant plus qu'elle se trouve actuellement en phase de mutation avec le projet Smart City. Orange Madagascar apporte, d'ailleurs, sa touche d'innovation dans ce projet de ville connectée. Son apport consiste à la fourniture d'abonnement internet afin de favoriser l'appropriation des technologies de l'information et de communication (TIC) et de faciliter l'accès à l'information et aux savoirs universels des autorités publiques et de la population.