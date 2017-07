Sénégal: Procédure d'urgence - Les députés en séance plénière aujourd'hui

La Plateforme de veille des femmes pour la Paix et la sécurité sensibilise pour des élections… Plus »

Projet de loi n°21/2017 abrogeant et remplaçant l'article 48 de la loi n°81-52 du 10 juillet 1981 portant Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les députés sont ainsi convoqués suite à la proposition de la Commission électorale nationale autonome (Cena) de modifier l'article L.78 du Code électoral. Le président de la République a demandé l'examen de trois projets de texte selon la procédure d'urgence, souligne hier Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale. Il rappelle que l'article 76 code 1 du règlement de l'Assemblée nationale stipule « l'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le président de la République ». L'Ordre du jour étant épuisé, le président de l'Assemblée nationale a invité la conférence des présidents à se réunir immédiatement, pour la programmation des réunions des commissions techniques afin d'examiner les projets et la prochaine plénière qui va les discuter et les examiner en présence du gouvernement.

