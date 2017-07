Sénégal: « Bennoo Bokk Yaakaar » met en place son comité électoral à Mbour

La coalition « Bennoo Bokk Yaakaar » de Mbour a mis en place son comité électoral. Saliou Samb a été désigné par Ousmane Tanor Dieng et ses pairs comme président de cette structure qui compte œuvrer pour donner au président Macky Sall une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale.

L'heure était, ce mardi, à la mise en place du comité électoral de « Bennoo Bokk Yaakaar ». La rencontre s'est déroulée en présence d'Ousmane Tanor Dieng, Me El Hadji Oumar Youm, Cheikh Issa Sall. La tête de liste départementale, Pape Songo Diouf, de Yacine Ndao, de même que Sira Ndiaye et Oumy Sylla Ndiaye investies sur la liste nationale étaient aussi de la partie. Tous les partis membres de la coalition Bby et plus d'une dizaine de mouvements de soutien étaient représentés. Pour le secrétaire général du Ps, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est pourquoi, a dit Ousmane Tanor Dieng, que le choix a été porté sur Saliou Samb, par ailleurs coordonnateur de l'Apr de la commune de Mbour. « Il l'a fait avec réussite et brio lors du référendum du 20 mars 2016 et nous pensons que pour les législatives du 30 juillet, ça se passera dans de très bonnes conditions », a-t-il assuré.

Selon lui, les messages délivrés par le ministre-directeur de cabinet du président Macky Sall et l'ensemble des responsables, sont des messages d'engagement pour partager l'enthousiasme qui anime la coalition. « Nous sommes absolument sûrs qu'ici, dans le département de Mbour, nous sommes largement majoritaires et nous allons gagner. Mais une élection n'étant jamais gagnée d'avance, on fera tout ce qu'il faut sur le terrain de jour et de nuit, sans répit », a-t-il indiqué. Pour arriver à leur fin, Ousmane Tanor Dieng et compagnie misent sur la proximité. « Toutes les réalisations que le président Macky Sall est en train de faire, nous voulons qu'il les accentue et qu'il renforce la cadence pendant les deux ans à venir pour préparer le futur. Et cela, il ne peut le faire que dans les conditions d'une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale. Il nous faut donc gagner ici et même faire plus que les 62 % fixé par le président à l'échelle nationale », a laissé entendre Ousmane Tanor Dieng.

Pour le président Saliou Samb, la coalition va travailler en équipe pour remporter ces élections. « On est en compétition et on a une coalition gagnante et majoritaire. Nous nous déploierons sur toute l'étendue du territoire départemental pour montrer notre force », a fait savoir le président du comité électoral.