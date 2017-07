Ile Maurice: Meurtre à Albion - La mère de Janice Farman à Maurice

«Zanfan Roche-Bois péna so plas dan lépor.» Des habitants de cette région ont… Plus »

Selon les informations de la police, Janice Farman a été tuée aux petites heures du matin, vendredi. C'est son fils adoptif, âgé de 10 ans, qui a été témoin de l'incident. Il a raconté aux enquêteurs que trois hommes cagoulés et armés ont attaqué sa mère. Le garçonnet, atteint d'autisme, a pu reconnaître la voix d'un des malfrats. Il se pourrait que ce soit celle d'un des trois amis de la directrice de PECS Ltd. Les trois hommes visitaient souvent la victime à son domicile à Albion. La police est sur la piste de ces trois individus.

Jean Baptiste Moutou, le deuxième époux de Janice, ainsi qu'un agent de location de voiture ont été interrogés par les enquêteurs. Le premier nommé et la victime ont vécu en concubinage avant de s'unir en 2010. Ils se sont séparés l'année dernière et étaient actuellement en instance de divorce. L'habitant de Bel-Ombre a été autorisé à rentrer chez lui ainsi que l'agent de location de voiture. Les deux hommes ont fourni un alibi.

