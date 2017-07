Ile Maurice: Commission sur la drogue - Peroomal Veeren et Dev Hurnam veulent témoigner

J'ai hâte d'être convoqué par Paul Lam Shang Leen car j'ai des révélations à faire au sujet du trafic de drogue. Mon nom est trop souvent cité.» C'est ce qu'aurait laissé entendre Peroomal Veeren, qui purge une peine de prison de 34 ans pour trafic de drogue. Tout comme lui, l'ancien avocat Dev Hurnam souhaite déposer devant la commission Lam Shang Leen. Quoi qu'il en soit, ce sont au moins trois avocats qui seront convoqués par l'instance cette semaine.

Chaque semaine, le nom de Peroomal Veeren est cité à plusieurs reprises dans la presse et surtout devant la commission d'enquête sur la drogue. Est-ce à juste titre ou serait-il devenu le bouc émissaire idéal ? Le détenu souhaite désormais faire entendre sa voix devant cette instance, notamment après l'audition de Me Tisha Shamloll, mercredi. Une lettre sera envoyée à cet effet dans le courant de cette semaine au président de la commission, Paul Lam Shang Leen, et ce, par le biais de son homme de loi, Me Yousuf Mohamed.

Joint au téléphone par l'express, Me Yousuf Mohamed explique qu'il est «nécessaire » que son client soit entendu après les récents témoignages contre sa personne. Des sources bien informées du milieu carcéral soutiennent également que le caïd n'en peut plus d'entendre son nom «dan tou zistwar ladrog». Me Yousuf Mohamed dit cependant ne pas être au courant des informations détenues par Peroomal Veeren.

Quant à Dev Hurnam, il dit détenir des documents incriminants contre Me Raouf Gulbul ainsi que deux autres avocats. Toutefois, sa requête d'audition devant la commission d'enquête sur la drogue sera acceptée à condition qu'il dépose lesdits documents au préalable, ce qu'il refuse. «La commission n'a pas le droit de faire une telle requête avant une audition. C'est contraire à la loi», fait-il comprendre à l'express. Jenny Mootealloo, Shameer Hussenbocus et une junior de Me Raouf Gulbul. Autant de nouveaux membres du barreau qui seront convoqués par la commission d'enquête sur la drogue, cette semaine. Anupam Kandhai, Erickson Mooneapillay, Jaysingh Chummun, Tisha Shamloll et Sanjeev Teeluckdharry sont les autres avocats qui ont déjà déposé devant la commission Lam Shang Leen.

Trois avocats convoqués cette semaine

Me Jenny Mootealloo, ancien membre actif du Mouvement militant mauricien et du Mouvement patriotique, a été l'avocate de Jimmy Marthe, alias Colosso. Ce dernier avait été condamné pour entente délictueuse dans l'affaire Gro Derek. L'avocate pourrait également être invitée à apporter des éclaircissements sur une affaire portant sur l'importation d'une grande quantité d'héroïne de Madagascar.

Cette affaire, qui remonte à plus de quatre ans, risque de s'avérer encore plus accablante pour Me Raouf Gulbul. La commission Lam Shang Leen serait en possession de troublantes informations qui sont comparables aux révélations faites par la détenue Parwiza Jeeva et l'ancien prisonnier Joseph Bottesoie. Ces derniers, devant la commission, avaient accusé Me Raouf Gulbul de leur faire revenir sur leur version initiale dans le but de blanchir les barons de la drogue en prison. Il se pourrait qu'une nouvelle accusation de «dévir lanket» (selon les termes utilisés par Joseph Bottesoie durant son audition) soit mise au grand jour devant la commission.

Les auditions d'un témoin clé actuellement en prison et également d'une junior de Me Raouf Gulbul sont attendues cette semaine dans le cadre de cette affaire. La commission s'intéresse au rôle qu'aurait joué la junior sur les instructions de Me Raouf Gulbul afin d'encourager le témoin à changer sa version des faits.

Shameer Hussenbocus a, quant à lui, fait partie du panel d'avocats des accusés de l'affaire l'Amicale en compagnie de Me Rama Valayden.

Le Caïd s'en remet à la justice

Peroomal Veeren a fait une demande de révision judicaire devant la Cour suprême lundi dernier, toujours par le biais de son homme de loi. Il juge «injuste» qu'il a été à nouveau placé en isolement à la prison de Beau-Bassin depuis mars 2017. C'était après des allégations selon lesquelles il avait menacé de mort un chef de la prison.

Ces connexions entre les membres du barreau

Les noms des avocats ci-dessous ont été cités devant la commission d'enquête sur la drogue et trois d'entre eux ont déjà été auditionnés par Paul Lam Shang Leen et ses deux assesseurs. L'audition de Jenny Mootealloo est attendue aujourd'hui. Les raisons exactes ayant motivé sa convocation demeurent, pour l'instant, floues. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a défendu Jimmy Marthe, alias Colosso, dans l'affaire Gro Derek.

Raouf Gulbul

Convocation attendue :

L'avocat de Peroomal Veeren, de Koumaren Arekin (ce dernier serait le bras droit de Peroomal Veeren en prison) et de Fazal Hussein (ex-trafiquant de drogue d'origine indienne)

Tisha Shamloll

Auditionnée le 5 juillet :

Devant la commission, commission elle a déclaré qu'elle est la junior de Raouf Gulbul mais ce dernier l'a nié. - Elle a rencontré Peroomal Veeren, Fazal Hussein et Koumaren Arekin.

Noor Hussenee

Nom cité devant la commission:

Tisha Shamloll a déclaré devant la commission qu'il est le junior de Raouf Gulbul mais Noor Hussenee le nie.

Erickson Mooneapillay

Auditionné le 19 juin :

Junior de Teeluckdharry

Avocat de Koumaren Arekin (trafiquant de drogue qui purge 20 ans de prison) et avocat de Peroomal Veeren en 2015. Il a aussi rencontré Peroomal Veeren le lendemain de sa prestation de serment à la requête de Teeluckdharry en 2012.

Germain Wong Yuen Kook

Nom cité devant la commission :

Junior de Teeluckdharry - Il est l'avocat d'un accusé (Lindsay Patrick Bundhoo) dans l'affaire Gro Derek.

Sanjeev Teeluckdharry

Auditionné le 6 juillet: