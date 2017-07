Ile Maurice: Commission drogue - La motion de Sanjeev Teeluckdharry débattue le 24 juillet

«Zanfan Roche-Bois péna so plas dan lépor.» Des habitants de cette région ont… Plus »

Le Deputy Speaker et membre du barreau avait juré un affidavit, mercredi 5 juillet, où il a invoqué l'article 300 du Code pénal. Selon cet article, aucun professionnel ne peut divulguer d'informations personnelles sur ses clients, sous peine d'une amende maximale de Rs 10 000 ou d'un emprisonnement n'excédant pas six mois. Ils ne peuvent le faire que s'ils sont sommés par la loi.

Mais la commission avait, tout de même, maintenu l'audition de l'avocat, jeudi 6 juillet. Une audition qui n'a pas été de tout repos pour Me Teeluckdharry. La commission lui a accordé un mois de délai pour s'expliquer sur sa relation avec les trafiquants et les visites en prison de ses juniors.

L'avocat souhaitait savoir ce qui lui est reproché avant d'être auditionné par l'ex-juge Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs. La motion sera débattue le 24 juillet. Le Deputy Speaker était représenté par Me Nandraj Patten car Me Rama Valayden est souffrant.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.