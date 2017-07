Afrique: A la conquête du continent!

Jawad a trente ans, Biranik en a vingt-cinq, et ils se sont aimés par hasard dans le tumulte des conditions… Plus »

Ces trois haltérophiles constitueront donc la locomotive des sélections nationales tunisiennes, hommes et femmes.Des sportifs de haut niveau qui ont brillé par leur régularité par le passé et qui cherchent à confirmer à l'Ile Maurice tout le bien qu'on pense d'eux.

Ce ne sera pas le cas des sélections nationales masculine et féminine d'haltérophilie qui s'envolent pour l'Île Maurice où elles prendront part du 10 au 18 courant aux championnats d'Afrique: «L'objectif de notre participation est de ramener le maximum de médailles. Nous aspirons également à terminer premiers et à remporter le titre continental dans les différentes épreuves auxquelles nous participerons», nous a déclaré le DTN, Adel Harhira.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.