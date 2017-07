Tunisie: Le gouvernorat de Sfax indétrônable

Ces résultats réalisés par les établissements publics doivent être les seuls critères crédibles pour juger du niveau de notre enseignement en Tunisie, tant il est vrai que la prise en compte des résultats des établissements privés et des candidats libres a l'inconvénient de fausser ces résultats et de favoriser les uns aux dépens des autres.

D'abord, parce qu'ils font baisser les taux réalisés par l'enseignement public, ensuite parce que les commissariats à l'éducation, qui comptent le plus d'effectifs d'écoles dites libres, s'en trouvent pénalisés. Le préjudice subi par les établissements publics quant aux résultats du bac est d'autant plus frustrant que, cette année, les résultats des établissements privés ont chuté de façon considérable sans pour autant être surprenants. Cette baisse du taux de réussite desdits établissements s'explique, selon les spécialistes, par deux raisons : non seulement les candidats qui en proviennent sont déjà d'anciens élèves des établissements publics dont le niveau ne leur a pas permis de décrocher le bac et qui ont épuisé leurs droits à une nouvelle inscription dans ces lycées, mais de plus la baisse du taux de réussite de cette frange de candidats, par rapport aux dernières sessions du baccalauréat, résulte incontestablement de la suppression des non regrettables 20 %.

Pourtant, la situation n'est pas aussi irrémédiable qu'elle en a l'air, dans la mesure où avant la malheureuse et fâcheuse décision de prise en compte des 25 % dans le calcul de la moyenne générale au bac, deux établissements privés à Sfax avaient acquis une excellente réputation en réalisant des tours remarquables de réussite au bac, rivalisant même avec leurs rivaux de l'enseignement public, contrairement aux spéculateurs et mercantis du savoir, un peu trop indulgents avec la discipline et n'ayant pour objectif que le gain facile, ce qui d'ailleurs leur attirait la préférence des élèves. Donc, les mauvais résultats dans les établissements privés ne sont pas une fatalité, mais le résultat d'une âpreté « criminelle » au gain et d'une cupidité révoltante de certains rapaces.

D'autre part, l'optimisme demeure entier de voir les établissements privés réaliser un véritable décollage et rompre avec la médiocrité caractéristique, sachant que des écoles privées sont en train de dispenser un enseignement de qualité. Et qui sait si, au vu de la situation dans laquelle s'empêtre notre enseignement public, s'il n'arriverait pas un jour où ils lui dameraient le pion.

Commissariat régional à l'éducation Sfax 1

Les résultats de la session de contrôle se présentent comme suit : 688 candidats ont été admis sur un total de 1.841, tout type d'établissements confondus, soit un taux de réussite de 37,37 %. Dans le cadre de cette session ,599 candidats inscrits dans les établissements publics ont décroché leur bac sur un effectif de 1.605 ce qui représente un taux de réussite de 37,32 %. Les établissements privés, quant à eux, ont réalisé un taux de 40,38 %, tandis que le taux de réussite des candidats libres se situe à 15,38 %.

Concernant les résultats définitifs de la session du baccalauréat 2017, le commissariat régional à l'éducation Sfax 1 a réalisé les résultats suivants : 65,40 % pour les établissements publics, 16,77% pour les établissements privés et 3,91% pour les candidats libres.

Quant aux résultats par section, ils sont les suivants : lettres 46,34 %, économie et gestion 61,40 %, maths 77,20 %, sciences expérimentales 70,13 %, sciences techniques 66,90 %, sciences informatiques 65,32 % et sports 93,95 %.

Au niveau des établissements scolaires ordinaires, la palme de la session revient au lycée Mahmoud-Megdiche, avec un taux de réussite de 93,33 %, suivi du lycée Habib-Mâazoun, 83,55 %., sachant que le commissariat régional à l'éducation Sfax 1 compte quatre lauréats nationaux dont une lauréate toutes sections confondues.

Commissariat régional à l'éducation Sfax 2

Lors de la session de contrôle, 394 candidats ont été déclarés admis sur un total de 996, soit un taux de réussite de 39,58 %.

Ainsi, les résultats définitifs du commissariat régional à l'éducation Sfax 2 se présentent comme suit : 1.924 candidats ont franchi avec bonheur le cap du baccalauréat sur un effectif de 2.553, ce qui représente un taux de réussite de 58,84 %. Les établissements étatiques sont à créditer d'un taux de réussite de 62,62 %, alors que les établissements privés n'ont obtenu que le taux de 4,12 % et que les candidats libres n'ont réalisé qu'un taux de 2,22 %.

Au vu des résultats définitifs, le classement global et définitif des sections est le suivant : sciences expérimentales 69,11 %, sciences et techniques 68,40 %, sciences informatiques 66,27 %, maths 63,90 8 %, lettres 27,72 % et économie et gestion 58,23 %.

Au niveau des lycées publics, la section sciences expérimentales occupe toujours la même place avec 70,19 %, talonnée de près par la section sciences techniques 69,95 %, les maths lui emboîtent le pas avec 68,10%, suivis à leur tour par les sciences informatiques 67,90 %, tandis que la section économie et gestion arrive derrière avec quelques longueurs, soit 63,63 % et que la section lettres clôt la marche avec 31,48 %.

Au niveau du commissariat régional Sfax 2, trois établissements publics se sont détachés du lot. Il s'agit du lycée Sadok-Fékih, 87,07 %, du lycée Aboulkacem-Chebbi, 78,97 % et du lycée de Gremda, 78,03 %.