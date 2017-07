Tunisie: Le sport pour relancer le tourisme

«La 13e édition du marathon des oasis aura lieu du 19 au 26 novembre 2017 dans le sud», a annoncé le président de l'Association Carthage Courir pour la Tunisie, Azdine Ben Yacoub, lors d'une conférence de presse à Paris.

Dans une déclaration à la TAP, Ben Yacoub a souligné : «Nous sommes nombreux à vouloir relancer le tourisme en Tunisie, nous essaierons de faire revenir les touristes et de relancer le tourisme saharien par les activités sportives», a-t-il insisté.

Et de préciser : «Les athlètes auront à parcourir 110 kilomètres en six étapes, et ce, de Tozeur à Djerba via Douz, J'Bil, Ksar Ghilane, Tataouine et Ben Guerdane. Une étape nocturne sera également à franchir», ajoute Ben Yacoub, tout en précisant que «le marathon des oasis revient après une période d'éclipse».

D'autres manifestations sportives et culturelles qui seront organisées à la fin de 2017 et au début de l'année prochaine dans les régions du Sud et du Sahel ont été annoncées lors de la conférence de presse.

Le président de l'association «Pour Mathieu», Eric Sanchez, a fait savoir qu'un semi-marathon baptisé «21 km pour Mathieu» se déroulera le 21 octobre 2017 à Douz.

Un autre semi-marathon qui aura lieu en février 2018 dans la ville de Zaâfrane a été annoncé par la présidente de l'association Dromacity, Françoise Dureuil. Elle a indiqué que le semi-marathon de Zaâfrane sera marqué par une course en duo dromadaire/coureur.

Désirée Bellaïche et Jamila Guizani ont présenté le programme des Foulées de la Francophonie qui se tiendra en mars 2018 à Sousse, à l'occasion de la tenue du 18e sommet de la Francophonie en Tunisie en 2020.

Le vice-président du semi-marathon de Paris, Joël Laine, l'organisateur des Foulées de Vincennes, Michel Orchilles, et le champion de la discipline du marathon, Philippe Remond, étaient présents à la conférence de presse.

«Toutes ces manifestations sportives, culturelles et touristiques ont pour but de participer à la relance du tourisme en Tunisie. C'est un marathon qui démarre pour booster le tourisme saharien touché par la crise», a indiqué à l'agence TAP Azdine Ben Yacoub.