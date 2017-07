Tunisie: Une attaque qui fait mal...

La rencontre n'a pas été pourtant facile à gérer face à un adversaire venu à Sfax pour préserver son leadership.

Les mouvements offensifs opérés de part et d'autre, tout au long du jeu, n'ont pas manqué d'instaurer le suspense sur la partie, en dépit du but précurseur réussi à peine deux minutes après l'entame du jeu par le véloce avant sfaxien, Firas Chaouat. Le joueur, âgé de 19 ans à peine, a d'ailleurs réussi lors de la précédente rencontre disputée dans le cadre de cette épreuve à M'babane un joli but. Il a recidivé avant-hier en parvenant à donner un premier tournant à la rencontre avant de consolider l'avantage des siens par un second but à deux minutes de la fin du temps réglementaire, tranchant par là définitivement sur le sort de la partie.

Entretemps, il n'a pas manqué de se distinguer par ses incursions balle au pied et ses essais au but dont l'un d'eux a même pris à défaut de nouveau le gardien de la Mouloudia précisément à la 15e minute, alors qu'il était en position régulière. Mais l'arbitre ougandais de la rencontre Denis Batte en l'occurrence a vu autrement et a annulé le but sous prétexte que le joueur était en position de hors jeu! Ce qui n'a pas empêché le CSS de poursuivre son travail de sape jusqu'au bout et de terminer la partie en roue libre d'abord par un second but, de Chaouat, puis un troisième but réussi par Amdouni à la 90e+6'... Un matraquage de sa part sans fin qui lui a permis de déboussoler, et de quelle manière, l'hermétique défense algérienne. Celle-ci n'avait d'ailleurs encaissé que... 3 buts tout au long des cinq précédentes rencontres disputées dans le cadre de l'épreuve des groupes.

Le FUS, prochain adversaire

En fait, le CSS a été impérial. Serait-ce l'empreinte de son nouveau coach, le Portugais José Da Mota, qui commence à lui conférer une plus grande envergure dans ses manœuvres? On est enclin de le croire, avec la bonne application du concept 3-4-3, qui lui a permis de réussir des incursions offensives de grande portée à travers les ailes et la fraîcheur physique de ses jeunes qui viennent d'être lancés dans le grand bain. Le dernier d'entre eux a été cette fois Oussama Amdouni qui a réussi un des quatre buts de la partie.

Pour sa part, Da Mota a loué la combativité avec laquelle ses protégés ont négocié le match; ce qui leur a permis de sceller le sort du jeu avec beaucoup de maîtrise, tout en précisant que l'ensemble, composé dans sa majorité de jeunes, est en train de progresser d'un match à l'autre. Ce qui constitue un bon signe...

Quant à l'entraîneur de la Mouloudia, Kamel Moassa, il a expliqué la lourde défaite concédée pour la première fois au cours de cette période de groupe par certaines absences qui ont atténué un tant soit peu les potentialités de l'ensemble, félicitant par là même le CSS pour son succès qui a été bien mérité, a-t-il confié.

Signalons enfin que le CSS affrontera au cours des quarts de finale de l'épreuve Fath de Rabat. La rencontre aller aura lieu à Rabat le 8 septembre prochain. Quant au match retour, il sera disputé au «M'hiri» le 15 du même mois.