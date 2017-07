Tunisie: Ghraïri prône la continuité

La compétition africaine constituera la seconde et dernière échéance au calendrier 2017 de… Plus »

Du renfort est attendu dans cette phase cruciale du mercato. Déjà, le milieu de terrain Khemaïes Maâouani, en provenance de l'Espérance Sportive de Tunis, a signé pour l'ESM un contrat de prêt d'un an. Il s'agit tout simplement du frère du milieu polyvalent, Fehmi Maâouani. Chapitre staff technique, il vient de perdre un de ses éléments, à savoir l'entraîneur des gardiens de but, Anis Ben Mokdad, parti exercer au club saoudien d'Al Fath.

Pour assurer la stabilité et la continuité, le nouvel entraîneur espère conserver au moins 70% de l'effectif qui a obtenu la 5e place à la fin de la saison dernière. Cela est de nature de raccourcir les délais de mise en place d'un ensemble hautement compétitif dans les meilleurs délais. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les derniers renouvellements de contrats. Le gardien de but Bilel Souissi et le défenseur axial Aymen Ayari ont rempilé pour un an.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.