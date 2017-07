Tunisie: Bientôt un projet de loi

La compétition africaine constituera la seconde et dernière échéance au calendrier 2017 de… Plus »

Le ministre a précisé à ce sujet que la décision d'ouvrir des négociations pour revoir en hausse l'offre d'achat de la firme italienne n'est pas le fait du département de l'industrie et du commerce mais a été adoptée par un Conseil ministériel. Il a indiqué que la période de prospection d'un partenaire stratégique pour la cession de 49 % a pris 8 ans, fustigeant «les contre-vérités sur l'aciérie El Fouledh» et démentant «l'existence de pression politique pour renoncer à la cession d'une partie du capital de l'usine».

Au sujet du système d'exploitation sous dénomination d'origine, le ministre a révélé que son département a reçu 38 candidatures pour l'obtention d'autorisations d'exploitation sous cette formule. Un total de 26 demandes ont reçu le feu vert et touchent les secteurs des vêtements, de la restauration, des pâtisseries et de la publicité.

Lors de son audition par le parlement samedi après-midi, le ministre s'est engagé de former un groupe d'experts des différents ministères et structures pour l'élaboration d'un projet de loi réglementant ces paris en pleine évolution et qui font appel aux SMS, en réponse à une interpellation sur le rôle du ministère dans le contrôle de ces jeux.

