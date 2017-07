Tunisie: L'heure des changements...

On ne comprend pas pourquoi Riahi a opté pour le départ de l'entraîneur clubiste. Certainement que Chiheb Ellili n'a pas bien géré le championnat, mais on a tous remarqué qu'il a progressé vers la fin de la saison surtout en coupe de la CAF où il a très bien géré la pénurie et les dérapages administratifs.

De plus, il a une bonne idée sur les besoins de son effectif et maîtrise bien les joueurs-cadres. Maintenant, Ellili --sauf revirement de dernière minute-- est partant et c'est Paolo Duarte, qui a eu un entretien avec le président clubiste, qui devrait débarquer. La compétence de Duarte est indiscutable, mais a-t-il les joueurs, les moyens et la quiétude pour ramener des performances?

Samir Sellimi, prochaine cible...

C'est l'éternelle heure des changements au CA. Il n'y aurait pas seulement l'entraîneur, mais on parle aussi de Samir Sellimi. Que peut-on reprocher au directeur sportif clubiste? L'homme a essayé, avec les moyens du bord, de ramener des joueurs de bonne qualité. Sans moyens financiers, et face à des interférences multiples, Sellimi a fait ce qu'il pouvait faire. Un autre directeur sportif peut-il mieux faire même avec plus de moyens? On parle de Ali Boumnijel, mais ce dernier coûte cher et préfère toujours travailler dans des structures stables.

Une chose est sûre, c'est Riahi, en position de force, qui tire les ficelles du jeu. Et comme d'habitude, c'est lui qui orchestre les changements et les opérations de recrutements. Ceux qui pensaient le déstabiliser peuvent chercher une autre stratégie. Encore des rebondissements en vue !