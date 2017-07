Tunisie: Kairouan respire !

Cela fait plus d'une semaine que les responsables régionaux (gouvernorat, commune, police municipale) ont entrepris une vaste campagne anti-étals anarchiques, et ce, à El Mansourah, à Rakkada, à l'Avenue Beït El Hikma, près des marchés Ennahassine, El Euch, El Hajjem et à proximité des cimetières Koraïch et Sidi Arfa.

D'où le soulagement des citoyens, vu la gravité de ce phénomène qui n'a cessé de prendre de l'ampleur et tout le monde espère que ces actions s'étendront aux autres quartiers de la ville, dominés par des foyers de banditisme et d'insécurité. Loin d'avoir un aspect répressif, cette action, qui va se poursuivre durant les semaines à venir, était devenue inévitable, d'une part, à cause du manque d'hygiène, de la vente de produits alimentaires fragiles sur les trottoirs en plein soleil, d'autre part, à cause des plaintes des commerçants dont les pertes financières sont de plus en plus importantes.

Salah Guesmi, un épicier, n'arrive pas à cacher sa satisfaction : «Les responsables ont bien fait de mettre un terme à l'anarchie, au laisser-aller et au désordre. Maintenant, on peut circuler aisément et en toute sécurité dans les différentes artères de la ville. Et puis, mes clients ne sont plus gênés par ces étalages qui encombraient l'entrée de mon épicerie».

Notons dans ce contexte que la commune de Kairouan compte aménager d'autres marchés modernes qui abriteront ces marchands ambulants, et ce, à le place Sidi Issa et à l'ancien Souk Rkhami. En parallèle à ces actions, une campagne de propreté a débuté et a consisté à nettoyer les terrains vagues de la ville qui sont devenus des dépotoirs nauséabonds qui empestent l'air causant beaucoup de désagréments avec surtout ces ordures ménagères qui ont favorisé l'invasion des moustiques qui ne cessent de harceler les citoyens éveillés ou endormis.

Moustiquaires, encens, pneus brûlés n'ont pas empêché ces hôtes indésirables de piquer, surtout les bébés. Et les citoyens espèrent voir les services municipaux intervenir pour contrecarrer ces insectes envahisseurs.