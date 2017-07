Tunisie: Hafedh Allani succède à Belakhal

Mourad Belakhal, président de la JSK, a rendu hommage aux membres du bureau directeur de la Chabiba pour les efforts qu'ils ont déployés afin d'encadrer les joueurs dans les différentes catégories et disciplines.

Il s'est félicité des résultats accomplis par les jeunes et, surtout, de l'ambiance qui règne actuellement au sein du club malgré les moments de doute.

Rapport moral : des hauts et des bas

Fateh Allani, trésorier de la JSK, a insisté sur les obstacles rencontrés par les différentes sections (football, handball et basket-ball). Des difficultés inhérentes à une infrastructure sportive défaillante et qui ne répond nullement aux besoins du club. Il a indiqué que les résultats obtenus sont assez satisfaisants dans l'ensemble, et que l'avenir s'annonce radieux pour les jeunes de la Chabiba. Il a rappelé que le maintien obtenu par les seniors de la section football a dissipé le doute, vu la modestie des ressources et l'instabilité du staff technique au début de la saison. En revanche, les jeunes ont enregistré des résultats probants, ce qui est rassurant pour l'avenir du club.

Pour la section basket-ball, il a considéré que la qualification aux quarts de finale de la Coupe de Tunisie est une réussite, vu que l'équipe est rajeunie. Pour leur part, les seniors de la section handball n'ont pas réussi leur ascension, puisque l'équipe manque d'expérience. Il a également rappelé que la stratégie adoptée par la direction du club a permis d'améliorer les revenus du club par rapport aux dernières saisons.

Rapport financier : un manque de ressources

Selon le rapport financier, le total des recettes de la JSK au cours de la saison écoulée est de l'ordre de 1.933.550 d, alors que les dépenses ont dépassé les 2.763.800 d. La part du lion des dépenses est revenue à la section football seniors avec 1.897.572 d, plus de la moitié de la totalité des dépenses du club, contre 344.859 d pour la section basket et 139.532 d pour le handball. Les dirigeants aghlabides ont bien géré leur budget cette saison malgré le manque de ressources. Le déficit du club est passé de 1.118.277 à 1.295.700 à cause des engagements des différentes sections en absence de ressources stables. Ces dettes seront probablement résorbées avec les fonds encaissés du transfert de Aymen Harzi au CSS et du jeune joueur de handball Mohamed Amine Ben Ghanem dans le cadre d'un transfert à l'équipe de Sakiet Ezzit. Ces transactions vont procurer un fonds de roulement important pour préparer la reprise.

Des critiques tendues

L'assemblée s'est déroulée dans une ambiance tendue vu les interventions des supporters présents. Certains ont contesté les décisions du président du club pour le transfert des joueurs, comme Ragoubi, Harzi et Ben Ghannem. D'autres ont exhorté les hommes d'affaires de la région de venir aider financièrement le club. L'avenir des jeunes est un grand point d'interrogation, notamment en remarquant le budget anodin pour les Espoirs (3.2819.871 d seulement) et les autres catégories des jeunes (119.785.925 d).

La plupart des supporters croient qu'avec un budget des plus faibles en championnat, il est difficile de parvenir à jouer les premiers rôles. D'autres ont reproché au bureau directeur aghlabide l'absence d'une stratégie claire au niveau de la formation des jeunes dans les différentes sections. Le public exige que l'équipe première s'oriente à lancer les jeunes talents du club au lieu de recruter des joueurs modestes avec des sommes élevées.

Et le président sortant, Mourad Belakhal d'expliquer : «Le club passe par une situation financière délicate, vu la modestie des ressources du club, étant donné que certaines sociétés sises à Kairouan ne soutiennent pas la JSK.

La bonne gestion du budget a limité les dépenses et nous avons pu surmonter les crises financières.

Nous avons passé une saison difficile, mais nous avons réussi à tirer notre épingle du jeu et les seniors de la section football ont réussi leur maintien malgré les difficultés. Avec les autres membres, nous avons travaillé pour assister nos jeunes et renforcer l'effectif par des jeunes du cru. Certains transferts ont été dictés par le manque de ressources pour régler les arriérés des joueurs».

Les rapports financier et moral ont été approuvés à l'unanimité.

Le scrutin

Le vote s'est déroulé dans de bonnes conditions grâce à la bonne organisation de la commission indépendante des élections et à la présence de sécurité. A la fermeture des urnes, 202 voix ont été enregistrées.

Le président de l'unique liste candidate, Hafedh Allani, l'a remporté avec 143 voix.

L'assemblée s'est achevée dans une ambiance sereine avec la promesse des dirigeants de redoubler d'efforts afin d'assurer un bon départ de l'équipe senior de football en championnat.