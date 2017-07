Tunisie: Dur, dur l'apprentissage

La compétition africaine constituera la seconde et dernière échéance au calendrier 2017 de… Plus »

Jusqu'à présent, la préparation va bon train. Les protégés de Moez Ben Amor ont remporté dernièrement le «Tournoi des 4 Moteurs», disputé en France. Note sélection nationale a battu la sélection de la ligue Rhône-Alpes, renforcée par des joueuses de la sélection de France A. La Tunisie s'est imposée par 35 à 23 lors d'un premier match, puis par 26 à 23 lors d'un second match. Puis nos cadettes ont croisé le fer avec la sélection allemande de Baden-Wurttenberg à deux reprises. Les deux rencontres se sont achevées par deux parités, 27-27 et 21-21. Sur le plan individuel, la sociétaire de l'ASHammam-Lif, Fadoua Aouij, a remporté le titre de meilleure buteuse du tournoi avec 31 buts et la gardienne de but du Ribat Monastir, Raoua Mkadmi, a été élue meilleure gardienne avec 52 arrêts réussis. Quant à Mariem Arjoun, la joueuse de l'ASF Mahdia, elle a été élue meilleure arrière droit du tournoi.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.