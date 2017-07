Tunisie: Un immense défi

La compétition africaine constituera la seconde et dernière échéance au calendrier 2017 de l'équipe de Tunisie après celle de la World League. Le six national devra être au summum de son art pour mettre fin à la longue traversée du désert et retrouver, par conséquent, le sommet de la pyramide. Sa dernière performance remonte à septembre 2003 au Caire.

Le sélectionneur national, Jacob Antonio, disposera du temps nécessaire, trois mois environ, pour mettre en application un programme de travail soutenu et meublé par un bon nombre de matches amicaux.

Jacob est satisfait du potentiel de son groupe et sait bien que les bras ne manquent pas dans tous les compartiments.

Sa principale préoccupation est de trouver la manière la plus efficace pour maintenir un niveau de jeu constant et performant à la fois, éviter les moments de fléchissement et en finir avec les entames difficiles dans les compétitions, comme ce fut le cas lors des deux tournois de la World League. Jacob a une idée quasiment précise sur le volley-ball africain, sur les caractéristiques techniques de la majorité des équipes essentiellement les plus en vue. Cela est de nature à l'aider à établir le plan de chaque match et mettre son équipe sur les rails. L'équipe de Tunisie sous la houlette de Jacob Antonio s'est adjugé le titre de la CAN 2003 au Caire et s'est contentée de la deuxième place lors de la CAN 2005 dans la même capitale, alors que celle de l'Egypte sous la conduite de Jacob a remporté le titre de la CAN 2011 à Tanger. Avec ce même entraîneur, l'équipe du Maroc a terminé quatrième à la CAN 2015 au Caire.

La Russie et le tournoi de Chaumont au menu

La DTN est sur le point de finaliser le calendrier des rencontres amicales de l'équipe de Tunisie à partir de début août jusqu'à la mi-octobre.

Les sparring-partners seront tous de l'Europe. Le premier sera l'équipe olympique de la Russie attendue au début du mois prochain à Tunis. Le second sera l'équipe nationale grècque. Outre la série de tests amicaux face à tous les adversaires, il y aura des exercices d'entraînement partiels et en commun touchant les deux secteurs de la première zone attaque et contre. Deux compartiments qui paraissent assez timides et préoccupent le staff technique.

La participation tunisienne au tournoi du club français Chaumont, champion national, vient d'être confirmée. Le tournoi aura lieu à Paris entre fin septembre et début octobre. Aux côtés du club organisateur et l'équipe de Tunisie, il y aura le club français de Tours et le VC de Berlin.

Le championnat national après la CAN

La DTN et le staff technique de l'équipe de Tunisie partagent le désir de céder la scène à la campagne de préparation du 16 juillet au 16 octobre au terme de laquelle l'équipe se déplacera au Caire pour faire partie de la CAN. Pour cela, le démarrage du championnat national devrait avoir lieu au plus tard le deuxième week-end du mois de novembre. La DTN, soucieuse de renforcer les préparatifs des clubs et d'exploiter au mieux la longue période de l'intersaison, envisage de mettre en place un critérium Ftvb rassemblant les dix équipes. La compétition se jouera en deux poules. Les deux premières de chaque groupe disputeront en croisé les demi-finales.

Boris Grebenni entraîne l'ESS

Coté staffs techniques, seuls l'Espérance de Tunis, l'Avenir de La Marsa et l'UST Sfax ont opté pour la continuité.

Le Club Sfaxien a engagé Marouène El Fehri pour succéder à Erick Nguabet, qui vient de prendre les destinées techniques de la sélection marocaine.

La Mouloudia de Bousalem, de son côté, s'est assuré les services de l'entraîneur Ameur Nasraoui qui a mis fin à ses fonctions au Tunis Air Club.

Le choix de l'Etoile du Sahel s'est porté sur le Franco-Russe Boris Grebenni, champion de France en 2012 avec le club de Rennes et qui sera le seul entraîneur étranger sur la scène nationale.

Reste à savoir dans une date qui ne dépassera pas la fin du mois courant les noms des entraîneurs du COKélibia, de la Saydia, de l'ASPTTS et du TAC.

EST : renforts de taille

L'Espérance de Tunis, qui jouera la saison prochaine sur trois fronts : championnat, coupe et championnat d'Afrique des clubs, a renforcé ses rangs par deux joueurs de qualité. Il s'agit de Hosni Karamosli qui a signé pour deux ans, ce joueur déterminant en service tout comme au contre et en attaque a porté les maillots du CSHLif, du CSSfaxien et de l'Etoile du Sahel.

La deuxième nouvelle recrue de l'EST est le Cubain Alejendro Rizo Gonzalès, 27 ans, 2 m de taille. Performant en attaque et en réception et efficace en service. Les deux parties se sont mises d'accord pour un contrat d'une année renouvelable.

Il est à signaler que l'EST a fait appel à Yassine Sghaïeri (l'actuel adjoint de Jacob Antonio) pour assister, au côté de Mehdi Gara, le head coach Nizar Chkili.