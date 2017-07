Madagascar: CCIA - Election des membres titulaires en septembre

Le comité ad'hoc se charge de la préparation de cette élection.

Cela se fera le même jour dans la circonscription électorale de la Chambre consulaire (Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Anjozorobe, Manjakandriana, Ankazobe, Andramasina).

La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo est un établissement public mais dirigé par des membres qui sont élus par les opérateurs économiques formels ressortissants. Or, le mandat des membres élus est de quatre ans et celui des dirigeants actuels a expiré. Raison pour laquelle, le comité ad'hoc mis en place par le ministère du Commerce et de la Consommation l'an dernier, se charge maintenant de la préparation jusqu'à l'organisation d'une élection de ces membres titulaires de cette Chambre Consulaire qui sera prévue le 06 septembre 2017. L'objectif consiste à renouveler les dirigeants tout en la mettant dans une situation réglementaire, ont évoqué les organisateurs.

En règle vis-à-vis du fisc. Ainsi, les électeurs sont tous les ressortissants de la CCI, à savoir, les personnes physiques de plus de 21 ans ou personnes morales de droit malgache exerçant réellement leurs activités depuis plus de six mois dans la circonscription du ressort de la Chambre (Antananarivo RV, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Anjozorobe, Manjakandriana, Ankazobe, Andramasina). Ils doivent être en règle vis-à-vis du fisc et n'ayant pas été frappés d'une condamnation comportant la privation du droit civique ou d'une condamnation pénale ou n'ayant pas fait l'objet de procédure collective d'apurement du passif.

Inscrit sur une liste. Par contre, les candidats éligibles à l'élection des membres titulaires sont les ressortissants ayant rempli certaines conditions. Ils doivent être entre autres, inscrits sur une liste de candidats par collège présentée par un Groupement ou Association à caractère économique légalement constitué. Ils doivent avoir un récépissé de dépôt de constitution de groupement ou d'association délivré par le ministère de l'Intérieur ou sa direction régionale et présenter la photocopie de la Carte Fiscale à jour certifiée par le Centre Fiscal ainsi qu'un casier judiciaire, bulletin n°3 délivré moins de trois mois. Notons que l'ouverture du dépôt de candidature sera le 12 juillet jusqu'au 09 août 2017 à midi. La campagne électorale et la propagande dureront quinze jours, soit du 21 août au 04 septembre 2017. Et le jour du scrutin est du 06 septembre 2017.