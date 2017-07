Madagascar: Panique à Analakely - Les magasins baissent leurs rideaux

Habituellement ouverts le samedi, dans la matinée, les magasins bordant l'Avenue de l'indépendance ont été fermés samedi dernier.

C'était dans une précipitation que les responsables des magasins bordant l'Avenue de l'indépendance ont fermé « boutiques » lorsqu'ils ont été informés de l'intention des « Zanak'i Dada » d'aller sur la place du 13 mai.

Traumatisme. C'est le mot qui qualifie les gestes des gérants et responsables des magasins du côté d'Analakely quand il s'agit de manifestation sur la place du 13 mai. Cette manifestation dite politique et que beaucoup d'observateurs ont pensé finir par des troubles et saccages en tout genre. En effet, ils (les responsables de magasins) ont connu des temps sombres par le passé. Destruction de biens publics et privés et vols ont été perpétrés par des manifestants (ou se faisant passer pour des manifestants) lors d'évènement de ce genre. Les journées noires de l'année 2009 sont de parfaites illustrations de ces cas. Ainsi, samedi dernier, ils se sont hâtés de se barricader et à préserver leurs biens ainsi que leurs clients d'une éventuelle altercation entre les manifestants et les forces de l'ordre.

Perte. Outre les sensations de peur et d'angoisse, la venue des manifestants aux alentours de la place du 13 mai a également causé des pertes, en termes de recettes, pour les magasins qui ont décidé de fermer. Pertes, parce qu'avec le train de vie tananarivien, la population consacre habituellement le samedi pour faire leurs courses. Et avec ses magasins et ses marchands ambulants, Analakely est incontournable (pour certains). La perte ne se limite pas seulement aux recettes des magasins, les clients ont été victimes de cet évènement en matière de temps. Malgré les petites frayeurs, la journée du samedi s'est finalement passée sans trop de « casse ».