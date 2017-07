Madagascar: RFDC - Tsiory Razafindrabe donne son avis sur « La loi sur l'opposition à Madagascar - un mal nécessaire »

Tsiory Razafindrabe est publiée par la Revue française de droit Constitutionnel de juin 2017, N°110.

Doctorante et enseignante, elle donne un avis dans un style époustouflant sur le livre intitulé « La loi sur l'opposition à Madagascar : un mal nécessaire » paru fin 2016 chez L'Harmattan. Le thème est d'actualité en France au lendemain des élections législatives qui ont suscité un intérêt particulièrement important chez les scientifiques. Selon le Dr Kazadi, préfaceur du livre, l'ouvrage est aussi très prisé chez lui en République Démocratique du Congo où les questions sur le statut de l'opposition sont de premier ordre.

Toutes proportions gardées bien sûr, puisque le cas malgache est un cas d'école: il n'y a pas un seul opposant dans tout le Parlement depuis plus de trois ans! Et lorsque l'embryon d'opposition veut occuper le poste de chef de l'opposition qui est inscrit dans la Constitution, un certain blocage semble s'opérer au niveau de l'exécutif et de la Haute Cour Constitutionnelle...

Par conséquent, ce poste est vacant; laissant le président de la République et le Premier ministre sans « contradicteur » officiel désigné, ni alternative claire depuis les élections de « sortie de crise » de 2013... En tout état de cause, ce contexte d'absence d'opposition institutionnelle constitue un objet d'étude fondamental et hautement nécessaire en attendant les prochaines élections prévues en principe pour 2018. Tsiory Razafindrabe, Doctorante en Science politique à l'Université Paris Est Marne-la-Vallée, boursière de l'Académie des sciences - Institut de France, chargée d'enseignements à l'Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité.