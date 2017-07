Madagascar: Basket-ball - « Les entraîneurs malgaches ont du niveau », a déclaré Habib Cherif

De quoi ils vont parler 48h après un rassemblement « illégalement et injustement » interdit et… Plus »

Vingt-cinq entraîneurs issus de plusieurs régions dont Ndranto Tagg Rakotonanahary du MB2All Analamanga, l'internationale Prisca Razananirina d'Analanjirofo ont participé au stage en vue de l'obtention du niveau II. « J'ai participé à plusieurs stages, mais, cette fois, c'était bien organisé. Nous allons appliquer tout ce qu'on a appris lors de la formation pour le développement de la discipline », a fait savoir Ndranto Tagg. Les résultats des examens sont attendus d'ici la fin de semaine selon toujours les dires de l'expert. Très prochainement, le cercle très fermé des entraîneurs niveau II sera étoffé. Après ce niveau II, la fédération espère la continuité de la formation en partenariat avec le Comité Olympique Malgache (COM) et le ministère de la Jeunesse et des Sports.

